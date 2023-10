Tecnoarredamenti, una garanzia per progettare un locale commerciale legato al food

Tecnoarredamenti, un nome che incarna innovazione, esperienza e creatività dal 1973, è presente a Host 2023 a Milano, uno dei principali eventi globali per il settore dell'Horeca e del food service, dove l'azienda ha presentato l'abilità nel progettare soluzioni su misura e porsi come un partner di fiducia per tutti i professionisti del food retail, festeggiando il 50° compleanno di attività. «Per noi è un traguardo molto importante e lo dobbiamo a nostro padre, che ha fondato l'azienda, e a tutte le persone che hanno creduto nella filosofia di Tecnoarredamenti» ha commentato Chiara Taurian.

Tutto quello che c'è da sapere su Tecnoarredamenti

Tecnoarredamenti è un'azienda specializzata «nella progettazione di locali commerciali legati al food. Il nostro successo - ha spiegato Taurian - è quello di di accompagnare il cliente nel portare avanti un'idea e nella creazione di un concept commerciale che poi possa arrivare al successo dell'attività. E questo lo facciamo attraverso la nostra esperienza. Noi affianchiamo e accompagniamo il cliente in tutto il percorso, partendo dall'impostazione commerciale dell'attività - che per noi è un elemento molto importante - fino alla scelta dei materiali, la creazione del naming, dell'immagine coordinata e del menu con il nostro studio interno di architetti e di progettisti, il T-Studio» ha poi concluso. Insomma, un'azienda che aiuta il cliente in tutti gli aspetti possibili.

Chi visita lo stand di Tecnoarredamenti a Host, è totalmente immerso in un'esperienza avvolgente e multisensoriale, un percorso emozionale che dimostra la maestria nell'arte di creare spazi che soddisfano ogni esigenza, dall'inizio alla fine della giornata. L'ambiente è suddiviso in diverse aree, ciascuna curata nei minimi dettagli per coinvolgere i visitatori attraverso i cinque sensi. Dal design accattivante degli arredi, all'uso di materiali tattili di alta qualità che invitano al tocco, passando per i profumi invitanti dei cibi e l'attenzione all'acustica che crea un ambiente confortevole all'udito, fino a giungere ai sapori autentici dei piatti preparati.

