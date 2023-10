Unilever e il cooking-show con lo chef stellato Felix Lo Basso

Tra i protagonisti di Host 2023 a Milano c'è Unilever Food Solutions, divisione del colosso globale Unilever che si concentra sull'offerta di soluzioni alimentari e servizi per l'industria della ristorazione e dell'ospitalità, è alla fiera meneghina nello stand della Federazione italiana cuochi, dove presenterà idee e obiettivi agli addetti ai lavori: «Ad Host presentiamo un concetto che abbiamo sviluppato negli ultimi mesi, un concetto che abbiamo nominato "di equilibrio" tra valore ed esperienza. Perché valore? Perché il valore di un piatto è qualcosa che viene scelto dallo chef o dal ristoratore nel momento in cui si pensa a quella determinata ricetta. E questo deve rispettare i canoni non solo di ricettazione e di ingredientistica, ma anche canoni di operation, di tutti quei processi legati alla realizzazione di quel piatto che molto spesso poi vanno a finire in un concetto di economicità. Dall'altra parte anche l'esperienza, quello che il ristoratore e lo chef vogliono "regalare" ai propri consumatori» ci ha raccontato Alessandro Alaimo Di Loro, head of country Unilever Food Solutions.

E come si inserisce questo concetto all'interno di Food Art? «Food Art è uno di quei programmi di attivazione del mercato a cui teniamo di più. Un programma fatto sia per attrarre gli operatori del settore a partecipare ai nostri corsi di formazione sia per ingaggiarli. E come lo facciamo? Con il supporto speciale di alcuni chef premiati dalla Michelin. Loro sono le persone che ci aiutano ad attrarre proprio gli operatori. Lo stiamo facendo da anni, questo è il terzo» ha spiegato Alaimo Di Loro. «Ad Host siamo in compagnia di Felix Lo Basso, chef stella Michelin che sta portando un concetto di ristorazione nuova, moderna, contemporanea e che siamo felicissimi di avere qui con noi. E poi siamo nella casa della Federazione italiana cuochi, in compagnia anche di altre aziende che ci stanno accompagnando in questo percorso come Barilla e Olio Zucchi».

Unilever e il cooking show dello chef stellato Felix Lo Basso ad Host 2023

Unilever, poi, in occasione della fiera, ha organizzato un cooking show proprio con lo chef stellato Felix Lo Basso. L'evento, promosso insieme a Fic, in collaborazione con Barilla for Professionals, inizierà alle ore 15 e vedrà coinvolti, oltre a Felix Lo Basso, Giuseppe Buscicchio, Executive Chef Unilever Food Solutions e il giornalista, scrittore e sommelier Antonio Iacona. Si inizierà con “Baccalà fritto con cime di rapa e limone bruciato”, realizzato con la panatura pronta 3 in 1 della linea Maizena, per continuare con un primo piatto “Mezze Maniche farcite con gamberi e ricotta, vellutata di zafferano” preparato con la pasta Selezione Oro Chef, novità in rilancio di Barilla for Professionals e Mise en place allo zafferano Knorr Professional. Non poteva mancare per concludere il delizioso “Tiramisù Moderno”, in una nuova versione reinterpretata in forma e consistenza realizzato con i preparati per Tiramisù e Croccante Carte D'Or insieme ai tradizionali Pavesini.

L'evento sarà anche l'occasione per riflettere sul “Menu del Futuro”, tema centrale del progetto formativo 2023 di Unilever Food Solutions, sull'equilibrio tra “valorizzazione ed esperienza” e sull'opportunità da parte dello chef di avvalersi di prodotti ad alto valore aggiunto, capaci di semplificare l'attività in cucina, caratterizzata spesso da ritmi elevati e risorse limitate. Soluzioni ed applicazioni innovative che supportano ogni giorno lo chef nel proprio lavoro, permettendogli di dare massimo spazio alla creatività e alla fantasia, di valorizzare le proprie proposte, garantendone sempre il successo e la sostenibilità economica. Chi non potrà essere presente all'appuntamento con lo chef Lo Basso, potrà seguirlo in livestreaming, registrandosi qui.

