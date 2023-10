La Polonia vince il Campionato mondiale del Cake Design. Italia seconda

La Polonia vince il Campionato mondiale del Cake Design, organizzato e realizzato da Fipgc - Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria. Una competizione a base di pasta di zucchero, cioccolato plastico, ghiaccia reale, crema al burro e altri dolcissimi ingredienti che si è svolta a Host fieramilano 2023, la manifestazione mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, punto di riferimento per tutti gli attori del fuori casa. Seconda l'Italia, terzo il Belgio. Dodici i Paesi in gara, 24 concorrenti professionisti del cake design e della pasticceria. In sfida: Stati Uniti, Brasile, Italia, Polonia, Belgio, Sri Lanka, Francia, Messico, Perù, Giappone, Cina e Malesia.

La Polonia vince il Campionato mondiale del Cake Design seguita da Italia e Belgio

La Polonia campione dei cake design

A vincere, come detto, la Polonia (team composto da Angelina Chwyc e Renata Martyna), seconda l'Italia (team composto da Maria Concas e Giuseppe Pruiti), terzo il Belgio (team composto da Antonio Sant'Angelo e Anka Moldoveanu).

I premi speciali sono stati assegnati come segue: critica giornalistica al Messico, miglior torta da degustazione al Belgio, miglior torta decorata dal vivo al Perù, miglior torta da esposizione all'Italia.

La musica nazionale il tema del Campionato di cake design

Il tema di quest'anno - “La Musica della tua Nazione” - è stato espresso al meglio grazie alla creatività di ogni team che ha dato vita ad originali dolci all'insegna di fantasia ed estetica, unendo tecniche di decorazione, temi personalizzati e abilità strutturali, tra aerodinamicità e stabilità. A giudicare il lavoro dei partecipanti e assegnare il trofeo, una giuria composta da figure internazionali di comprovata esperienza nel settore, presieduta nientemeno che da Kristina Rado, istruttrice internazionale di origine ungherese e romana d'adozione.

Cake design sempre più centrale in pasticceria

«Uno dei più prestigiosi campionati mondiali di cake design, in cui gareggiano Paesi in competizione tra loro: oggi le opere sono molto più complete, i concorrenti non si specializzano più in un'unica e sola tecnica ma lavorano a 360 gradi - racconta Matteo Cutolo, presidente Fipgc - Un ruolo quello del cake designer diventato fondamentale negli anni: l'artista decoratore deve completare l'opera del pasticcere, come due arti che viaggiano parallele».

Continua Kristina Rado, presidente di giuria, vera e propria “regina della ghiaccia”: «la gara di quest'anno è molto diversa, rispecchia un'evoluzione che auspico da anni e che unisce due mondi apparentemente distinti, quello dell'artista decoratore e del pasticcere. Assieme formano un binomio unico, volto a realizzare opere maestose. Binomio che si riverbera anche nelle opere stesse: sono state così realizzate la torta monumentale e la torta da degustazione integrata all'interno, a conferma che estetica e gusto, cake designer e maestro del dolce, sono figure che si muovono di pari passo».

A novembre il Campionato Miglior Panettone del mondo

È così che il Campionato mondiale del Cake Design chiude Host fieramilano, ma la FIPGC continua i suoi appuntamenti all'insegna del dolce: il 19 e 20 novembre è la volta del Campionato Miglior Panettone del mondo Fipgc, all'interno di Gustus presso Mostra d'Oltremare di Napoli.