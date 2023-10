Riccardo Canella lascia il ristorante “Oro” dell'hotel Cipriani di Venezia

Era tornato nel suo Veneto, sulla Laguna, dopo importanti anni di crescita professionale e umana al fianco di René Redzepi, al Noma, di cui è stato per 7 anni il sous chef. Dopo due anni da executive al ristorante Oro dell'Hotel Cipriani giunge a conclusione il rapporto tra la proprietà della struttura e Riccardo Canella. Lo chef, ritenuto anni fa uno degli enfant prodige della cucina italiana, interrompe dopo praticamente due stagioni il suo lavoro al ristorante dell'hotel Cipriani, appartenente al gruppo Belmond.

Lo chef Riccardo Canella

Riccardo Canella lascia "Oro" dopo due anni da chef

Ci aveva detto come a Venezia finalmente avesse trovato la giusta dimensione, la giusta leggerezza, per esprimere sé stesso e la sua cucina. Ma di fatto ora le strade si interrompono e separano. «C’è ancora tanto lavoro da fare ma sono convinto della mia scelta. È una grande opportunità per esprimere me stesso e creare un nuovo linguaggio gastronomico», così lo chef aveva commentato attraverso le nostre pagine la sua decisione di accogliere la sfida sulla Laguna, al ristorante Oro insignito della Stella Michelin.

Il lavoro, evidentemente, rimane incompiuto. Con un po' di amarezza, forse, da parte di tutti, che avrebbero voluto gustarsi gli sviluppi del lavoro di un giovane ma già affermato chef in un ristorante e in una dimensione che, almeno nelle intenzioni iniziali, avrebbe potuto valorizzarlo al meglio.