Frau Knam e il nuovo libro di pasticceria: «Fare una torta è un gesto d'amore»

Alessandra Mion, meglio conosciuta come Frau Knam, è una pasticcera eclettica che ha recentemente pubblicato il suo primo libro, "La pasticceria per tutti: oltre 50 ricette per scoprire il mondo dei dolci". Questo libro, edito da Mondadori Electa, è progettato per aprire le porte del mondo della pasticceria a chiunque desideri avvicinarsi a questa arte culinaria senza sentirsi intimidito. Durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia, Frau ha sperimentato la pasticceria in casa propria, con il supporto del marito Ernst Knam, il rinomato Maître Chocolatier di fama internazionale. Ciò che è iniziato come un esperimento casuale si è rapidamente trasformato in una passione condivisa e ha portato alla pubblicazione di tutorial online delle loro ricette.

Chi è Frau Knam e quale sarà il suo prossimo programma tv?

Frau Knam è molto più di una pasticcera; è un'artista che trasforma ingredienti comuni in opere d'arte deliziose. La sua filosofia culinaria si basa sulla condivisione e sull'amore per la pasticceria come linguaggio d'amore. Per il suo carattere scherzoso si autodefinisce "il lato pink della pasticceria", portando gioia e creatività nel mondo culinario.

"La pasticceria per tutti: oltre 50 ricette per scoprire il mondo dei dolci", il nuovo libro di Frau Knam

Il libro della Knam è caratterizzato dalla sua accessibilità e semplicità di esecuzione, dimostrando che non è necessario essere pasticceri professionisti per sperimentare e creare dolci prelibatezze. Sposando la stessa filosofia del libro, l’autrice sarà presto anche sul piccolo schermo con “La pasticceria di Frau Knam”, in onda su Food Network canale 33 dal 25 ottobre alle 21. In questo programma, condividerà ricette deliziose e accessibili a tutti, rendendo la pasticceria un'esperienza condivisibile anche per gli spettatori.