Electrolux Professional, con gli abbattitori Skyline Chills sicurezza risparmio e produttività

L’abbattitore rapido di temperatura, conosciuto anche come Blast Chiller, è una apparecchiatura essenziale che non può mancare in ogni cucina professionale che si rispetti, per la conservazione della qualità degli alimenti e la massima igiene alimentare che garantisce. Questa tecnologia, che aiuta a mantenere il gusto, la consistenza e il valore nutrizionale dei piatti, è progettata specificatamente per raffreddare grandi quantità di cibo in modo rapido ed efficace in un ambiente a temperatura controllata. I batteri, infatti, tendono a moltiplicarsi rapidamente a temperature comprese tra +10°C e +65°C. In virtù di ciò, grazie ad un accurato studio dei flussi d’aria, il calore viene rapidamente estratto dagli alimenti, evitando che la carica batterica possa evolvere, con una conseguente certezza di qualità e durata del cibo.

Abbattitor di temperature Electrolux Proffesional

Gli Abbattitori di Electrolux Professional prevedono cicli di raffreddamento rapido a +3°C e di congelamento rapido fino a -18°C al cuore. Inoltre, con i modelli top di gamma SkyLine ChillS, queste apparecchiature diventano multifunzionali, permettendo all’operatore di avere a disposizione molteplici tipologie di lavoro: dallo scongelamento rapido alla lievitazione, fino alla fermalievitazione, unitamente a cicli speciali per la lavorazione del cioccolato e del gelato, nonché per il trattamento del pesce crudo.

Electrolux Professional, quale abbattitore scegliere per la propria attività?

Quando si sceglie un abbattitore di temperatura devono essere valutati fattori come la capacità, le dimensioni e le rese in Kg per ciclo. «Come Electrolux Professional offriamo un’ampia gamma di prodotti che possono essere selezionati in base alle esigenze individuali, garantendo che i nostri clienti riescano a sfruttare appieno il proprio investimento», afferma Andrea Grandi, country category manager Electrolux Professional Italia, che aggiunge: «ad installazione avvenuta, supportiamo gli utenti ad ottimizzare i processi e rendere più sostenibile il lavoro in cucina, limitando ogni tipo di spreco». Assodato che questo sistema di lavoro sia pensato per programmare la propria produzione su base settimanale, va da sé che scegliere un Blast Chiller con basse rese può diventare addirittura controproducente. È quindi essenziale rivolgersi ad un esperto che possa valutare insieme al cliente la soluzione più adatta.

