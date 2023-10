Gianfranco Vissani si aggiudica il “Premio Grand Prix del salame 2023”

Gianfranco Vissani, chef, gastronomo, scrittore e personaggio televisivo, è stato insignito del prestigioso premio Grand Prix del salame 2023. Questo premio è stato creato per onorare una figura che, grazie al suo impegno e alla sua dedizione nel campo culinario, ha contribuito in modo significativo a valorizzare e promuovere la cucina italiana. L'evento è stato promosso dal Consorzio di tutela salame Cremona Igp in collaborazione con Confartigianato imprese Cremona, e ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cremona. Inoltre, è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Lombardia.

«Nel modo di cucinare - ha commentato Gianfranco Vissani - ci sono stati dei cambiamenti ma, secondo me, siamo andati troppo oltre come ad esempio l'utilizzo di azoto o la bassa temperatura o gli ultrasuoni. Tutti - ha aggiunto l'imprenditore umbro - vogliono esagerare in cucina e stiamo perdendo il vero sentimento, passione e amore che ci vuole in cucina. Bisogna rispettare i prodotti del nostro territorio cucinandoli bene e in modo sano. Non serve fare esperimenti estremi, i piatti della tradizione si possono rivalutare e riproporre in modi diversi ma senza stravolgere la tradizione culinaria della nostra terra. Ad esempio, non può mancare il salame, nella mia cucina è molto presente perché è qualcosa di magico ed è sicuramente molto significativo del nostro territorio».

Sui progetti futuri Vissani fa sapere che «il governo mi ha dato l'incarico di selezionare tre cuochi per ogni regione per presentare la proposta italiana al fine di rientrare come patrimonio mondiale dell'Unesco, ovviamente concentrerò questa ricerca su chi si occupa di cucina territoriale e ben saldo sulle tradizioni».