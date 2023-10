Tappa golosa a Dolciarte, pasticceria boutique di Avellino

Stretta tra mari e monti in una valle fertile di origine vulcanica (la conca avellinese), Avellino è parte dell’Irpinia, regione con una storia ricca e travagliata. Sebbene sia stata in gran parte ricostruita dopo i bombardamenti della Grande Guerra e il terribile terremoto del 1980, Avellino (città e dintorni) offre spunti interessanti al visitatore: nel punto più elevato della parte antica, chiamato la Collina della Terra, si erge il più bell'edificio sacro della città, costruito nel XII secolo, il Duomo di Santa Maria Assunta e di San Modestino, patrono di Avellino, dall’elegante facciata in marmo. Nata in stile romanico, nei secoli successivi la cattedrale venne restaurata in stile barocco fino ad arrivare all’attuale neoclassico. La Torre dell’Orologio, simbolo di Avellino, anch’essa in stile barocco, si erge in piazza Amendola, dove si trova anche lo splendido Palazzo della Dogana, di cui oggi rimane solo la facciata.

Dolciarte, pasticceria boutique di Carmen Vecchione

Avellino, un paradiso per bongustai e golosi

La capitale dell’Irpinia è anche nota per i prodotti tipici (vini come il Fiano di Avellino, il Taurasi e il Greco di Tufo Docg, esportati in tutto il mondo; il tartufo nero di Bagnoli, formaggi come il caciocavallo irpino, la nocciola di Giffoni Igp) che regalano intensi sapori agli amanti della buona cucina. La città è tra le prime in Italia per la produzione di nocciole; tutt’intorno diffusi vigneti di aglianico, greco, coda di volpe e fiano. Tipica di Avellino è poi la Castagna di Montella, primo e unico caso in Italia di prodotto ortofrutticolo cui è stata riconosciuta la denominazione d’origine controllata (Doc), poi sostituita con l’indicazione geografica protetta (Igp).

«Avellino e provincia si fregiano di ben tre Docg, ci sono tantissime cantine, aziende di formaggi, di salumi - dice Carmen Vecchione, maestra Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani (è una delle poche donne dell’Accademia, ndr) - La nostra enogastronomia vale sicuramente il viaggio, ma va spinta di più».

Dolciarte, pasticceria boutique di Carmen Vecchione ad Avellino

Nel centro storico di Avellino si trova Dolciarte, pasticceria boutique di Carmen Vecchione. Dopo una laurea in Economia e un’esperienza in cucina come cuoca, scatta l’improvviso innamoramento per l’arte dolce, complici tra l’altro il cioccolato e il lievito madre.

Carmen Vecchione, maestra Ampi-Accademia maestri pasticceri italiani

In breve, Carmen trasforma la sua pasticceria di Avellino in un tempio per golosi: locali, di passaggio e gourmet. «Ci sono tanti turisti curiosi che passano dalla città e vengono da noi, ma la gran parte dei miei clienti è fidelizzata, mi seguono sui social per essere i primi a scoprire la prossima delle mie limited edition - racconta Carmen Vecchione - Inoltre, siamo in una zona centrale, di uffici e scuole: apriamo infatti alle 8 di mattina, quando arrivano genitori e insegnanti, siamo ormai un punto di riferimento».

Alla Dolciarte di Carmen Vecchione è tempo di castagne

Nei dolci di Carmen Vecchione la castagna di Montella

Territorio verde ricco di boschi, l’Irpinia è caratterizzata dalla presenza di magnifici castagneti, e le castagne sono uno degli ingredienti cui la maestra Ampi, sempre molto attenta alla produzione del suo territorio, è più affezionata; le utilizza molto anche per avvicinare il pubblico alle eccellenze della sua terra.

Maritozzo con cacao e farina di castagne e farcito con crema di castagne e panna

«Ci sono dolci inediti, edizioni speciali, ma questo frutto autunnale si presta benissimo anche a una rivisitazione dei classici: ne è un esempio il mio maritozzo, fatto con cacao e farina di castagne e farcito con crema di castagne e panna. Lo propongo realizzato in versione soft, oppure vaporizzato con rum».

In vetrina in questa stagione campeggiano nuove versioni dello storico Pere e castagne, il panettone cioccolato e castagne, e magnifici marron glacé. «L’importante che le materie prime siano tutte di altissima qualità» sottolinea Carmen Vecchione.

Pasticceria Dolciarte

Via Trinità 52 - 83100 Avellino

Tel 0825 34719