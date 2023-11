A Shanghai trionfa il team junior della “Nazionale italiana cuochi”

La Nazionale Italiana Cuochi (Nic), con il suo team junior accompagnato dal General Manager Gianluca Tomsasi e composto dai giovani chef Francesco Locorotondo, Luigi D’Antonio e Luca Bna è campione assoluta a Shanghai nel concorso “International Culinary Championship”, una delle competizioni di punta per i giovani professionisti del circuito internazionale Worldchefs.

Il team Junior azzurro ha trionfato all'International Culinari Champiship

La cucina mediterranea trionfa a Shanghai con il team junior azzurro

I giovani azzurri si sono cimentati nelle tre portate richieste dalla gara, offrendo alle giurie internazionali un vero e proprio saggio di cucina mediterranea, con abbinamenti di grande sensibilità tra pesci e carni dei nostri mari e territori e ortaggi e agrumi o, nel dessert, con inconsuete variazioni del lampone in abbinamento al cioccolato.

«La professionalità e il gusto che i nostri giovani chef hanno saputo imporre in gara, superando forti squadre orientali ed europee, è un risultato che ha per noi tutti ancor più valore - ha spiegato il presidente Federcuochi, Rocco Pozzulo - una promessa mantenuta per un futuro radioso della nostra cucina nazionale nel mondo».