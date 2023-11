Unilever, ad Host cooking show con Felix Lo Basso e focus su progetto formativo

Grande successo per l’attesissimo cooking show dello chef stellato Felix Lo Basso, unica nuova stella Michelin 2022 a Milano con il suo Felix Lo Basso Home & Restaurant, che si è tenuto lo scorso martedì 17 ottobre a Host, l’appuntamento internazionale della ristorazione professionale e dell’ospitalità.

Il cooking show tenuto dallo chef Felix Lo Basso ad Host

Ad Host il cooking show dello chef Felix Lo Basso con Unilever

L’evento, promosso da Unilever Food Solutions e Federazione Italiana Cuochi, in collaborazione con Barilla for Professionals, ha visto il coinvolgimento, oltre a Felix Lo Basso, di Giuseppe Buscicchio, Executive Chef Unilever Food Solutions. Felix Lo Basso è interprete di una cucina di alto livello, sofisticata nell’elaborazione dei piatti ma con forti legami con la tradizione e le materie prime italiane. Intuizione, fantasia, innovazione e creatività sono gli elementi caratterizzanti la sua proposta e le tre ricette che ha realizzato durante il suo cooking show.

Da sx Giuseppe Buscicchio, Alessandro Alaimo Di Loro, Head of Country UFS e Felix Lo Basso

Lo chef ha iniziato con “Baccalà fritto con cime di rapa e limone bruciato”, realizzato con la panatura pronta 3 in 1 della linea Maizena, per continuare con un primo piatto “Mezze maniche farcite con gamberi e ricotta, vellutata di zafferano” preparato con la pasta Selezione Oro Chef, novità in rilancio di Barilla for Professionals e Mise en place allo zafferano Knorr Professional. Per concludere il delizioso “Tiramisù Moderno”, in una nuova versione reinterpretata in forma e consistenza realizzato con i preparati per Tiramisù e Croccante Carte D’Or insieme ai tradizionali Pavesini.

"Menù del Futuro": il progetto formativo di Unilever per gli chef

L’evento è stato l’occasione per riflettere sul “Menù del Futuro”, tema centrale del progetto formativo 2023 di Unilever Food Solutions e sul giusto equilibrio tra valorizzazione del piatto ed esperienza che lo chef vuole offrire al proprio cliente. Felix Lo Basso ha evidenziato l’opportunità da parte dello chef di avvalersi di prodotti industriali e semilavorati, ad alto valore aggiunto, capaci di semplificare l’attività in cucina, caratterizzata spesso da ritmi elevati e risorse limitate.

Soluzioni ed applicazioni innovative che supportano ogni giorno lo chef nel proprio lavoro, permettendo al professionista di dare massimo spazio alla creatività e alla fantasia e di regalare un’esperienza unica al proprio cliente, sempre costante, garantendo nello stesso tempo la sostenibilità economica.

Il cooking show può essere rivisto collegandosi al sito www.unileverfoodsolutions.it nella sezione dedicata a Host.