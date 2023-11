Hospite: consulenza e formazione per hotel e ristoranti di lusso

Hospite - azienda fondata da Nicola Bolzan, Michele Prete e Stefano Prete - si dedica all'elevazione dell'esperienza degli ospiti e dei clienti nel raffinato mondo del lusso, concentrandosi su hotel a quattro e cinque stelle e ristoranti di prestigio. La missione di Hospite abbraccia non solo la consulenza aziendale, con un focus particolare sul miglioramento della guest experience e del people management, ma si estende anche all'ambito della formazione attraverso la Hospite Academy.

Tutto quello che c'è da sapere su Hospite

Di cosa si occupa Hospite e cosa offre ai clienti?

La Hospite Corporate offre consulenze mirate alle aziende e alle strutture alberghiere desiderose di perfezionare la loro offerta e garantire un'esperienza unica ai propri ospiti. Grazie a un approccio strategico e personalizzato, Hospite si impegna a elevare gli standard di servizio, contribuendo al successo e alla reputazione delle aziende nel settore del lusso. Parallelamente, la Hospite Academy offre corsi di formazione aperti al pubblico, progettati per trasmettere conoscenze approfondite nel campo della guest experience e del people management. Questi corsi mirano a formare professionisti consapevoli e competenti, pronti a far fronte alle sfide del settore del lusso e a garantire un servizio impeccabile ai clienti più esigenti.

Un aspetto distintivo della Hospite è il suo impegno nella preparazione degli "Alumni" per diventare Mystery Guest professionisti. Attraverso programmi dedicati, l'azienda poi offre ai partecipanti gli strumenti necessari per valutare in modo critico e dettagliato l'esperienza offerta da hotel e ristoranti di lusso, contribuendo così a mantenere elevati standard di qualità e soddisfazione del cliente.

