Lichtstudio, tutti i segreti per illuminare al meglio un bar o un ristorante

Lichtstudio Eisenkeil, attiva dal 1975, è una solida realtà che realizza progetti di illuminazione personalizzati per ogni ambiente e settore. Produzione, sviluppo, vendita, esecuzione chiavi in mano ed assistenza, un vero e proprio concetto di illuminazione sartoriale. Funzione, carattere ed effetto dello spazio e dell‘architettura. Un progetto illuminotecnico professionale tiene conto di questi fattori e realizza il concetto di illuminazione più adatto. Dopo aver sviluppato con successo il piano di illuminazione, è il momento della realizzazione. Qui Lichtstudio lavora a stretto contatto con gli elettricisti e, sempre in accordo con la committenza, si occupano dell'esecuzione chiavi in mano. Ma non solo, la luce è su misura e si parte da una pianificazione concettuale: partendo dalla valutazione di base, viene poi sviluppatal'idea che prevede la progettazione qualitativa e quantitativa, la disposizione e la scelta del sistema delle singole posizioni di illuminazione, la presentazione illustrativa dei sistemi di illuminazione da installare, l‘analisi di possibilità alternative e la presentazione della soluzione sviluppata.

Progetto illuminotecnico di Lichtstudio Eisenkeil

Durante l'ultima edizione della fiera Hotel a Bolzano abbiamo incontrato il titolare, Andreas Eisenkeil e gli abbiamo chiesto quali sono i segreti per un'illuminazione ottimale. «Siamo fortunati quando veniamo in contatto con un cliente e veniamo coinvolti all'inizio dei lavori, quando si inizia a fare la progettazione, per poter già in quel momento indicare quali sono ad esempio i punti di accesso necessari per la luce. Quindi l'impianto illuminotecnico deve accompagnare la progettazione dell'arredamento».

E se dovesse dare un consiglio per una buona luce in un ristorante ad esempio?

«Nella fase di progettazione iniziale, l'elettricista ci mette i punti luce dove servono e poi possiamo provvedere in modo che nel ristorante il piatto deve essere illuminatocon una buona resa cromatica di luce, quindi un'alta qualità di luce e un'alta resa in modo che il vino sia vino, il suo colore esatto, così come il colore della carne o il colore della verdura, devono essere tutti il più naturale possibile. Alla fine la più bella luce è quella che non vediamo».

progetto illuminotecnico di Lichtstudio Eisenkeil a Milla Montis, Meransen

