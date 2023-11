Il Maggia lancia il corso triennale di “Operatore della Ristorazione”

Nell'istituto nominato miglior alberghiero d'Italia solo pochi mesi fa si avvia un nuovo corso, che partirà a settembre 2024, è rivolto agli studenti che hanno finito la terza media e darà ampio spazio alla pratica: prevede 300 ore di stage, già a partire dal secondo anno, e molte materie di settore, come Principi alimentari gastronomici, Conservazione dei prodotti alimentari e gestione del magazzino, Tecnica professionale di cucina e della ristorazione.

L'Istituto Maggia inaugura un nuovo corso professionale

Non mancheranno le materie più tradizionali, necessarie per acquisire un background culturale, come lingua italiana, diritto, inglese o matematica. La didattica sarà improntata sulla laboratorialità, con project work e tirocini che rendano lo studente in grado di muoversi agilmente sul campo. Sono previsti incontri con esperti, che racconteranno come “funziona” nel mondo della ristorazione, e visite ad aziende del settore, locali e non.

Che cos'è un “Operatore della Ristorazione”?

Al termine dei tre anni è previsto un esame finale, attraverso il quale verrà rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto a livello nazionale. L'Istituto Maggia è infatti accreditato dalla Regione Piemonte come ente in grado di fornire questo tipo di corsi triennali, chiamati IeFP ed il progetto è in corso di elaborazione proprio con la Regione.

Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di Qualifica Professionale riconosciuto a livello nazionale

Ma qual è la figura professionale a cui darà vita questo indirizzo? Una persona capace di lavorare in collaborazione con altri cuochi e aiuto-cuochi, un professionista che sa seguire le diverse fasi della preparazione e allestimento dei pasti, dalla scelta degli ingredienti fino all'esecuzione del piatto.



Istituto Maggia, i corsi professionalizzanti diventano quattro

Operatore della ristorazione fa salire i corsi dell'Istituto Maggia a quattro: si affianca, infatti, ai corsi quinquennali di Enogastronomia e ospitalità alberghiera, di Tecnico per il turismo + promozione del patrimonio e turismo culturale e al Liceo linguistico + cultura enogastronomica e del territorio. L'istituto, nato nel 1938, è la prima scuola alberghiera del nostro Paese, da sempre un punto di riferimento per la didattica e di recente vincitore del titolo di “Miglior istituto alberghiero d'Italia”: è quasi un secolo che al Maggia si lavora per costruire una cultura dell'ospitalità. Un ottimo punto di partenza per questo nuovo indirizzo.