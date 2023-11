Hotel Principe di Savoia, Daniele Celli alla guida del Principe Bar

Daniele Celli, insieme al Beverage consultant Marco Russo, ha l’obiettivo di riposizionare il Principe Bar attraverso un nuovo concept, più contemporaneo e glamour, rendendolo il luogo di riferimento a Milano per un aperitivo e un drink di qualità dopo il lavoro, sia per gli ospiti internazionali che per i locali.

Daniele Celli

Celli e Russo hanno sviluppato un nuovo menu di cocktail pensato per valorizzare gli ingredienti, in base alla stagione e all'alta qualità; il menu comprende sei classici rivisitati in chiave creativa, ispirati ai vecchi classici risalenti al 1800 e sei cocktail d'autore, un’anteprima del concept di mixology e sperimentazione cari a Daniele. L'obiettivo dei nuovi cocktail è quello di ispirare gli ospiti a provare qualcosa di diverso dall'ordinario, che vada al di là del concetto tradizionale di aperitivo milanese, mantenendo un equilibrio tra innovazione e classicità. Tra i cocktail d'autore del nuovo menu figurano "El Milanes", un cocktail a base di zafferano che sottolinea il rapporto con la città e la tradizione milanese; "A Gift from the Field" a base di gin, bitter al carciofo, rabarbaro e vermouth; e lo stagionale "Fall in Fall" a base di whisky, amari, burro, sale di Maldon con tartufo e sciroppo di funghi porcini.

Il Principe Bar

Oltre alla carta dei cocktail, Celli e Russo stanno anche ridisegnando l'atmosfera del Principe Bar in termini di lounge bar con intrattenimento dal vivo, una nuova scelta di musica, eventi a tema, collaborazioni con Dj e l’iconico pianoforte a coda al centro del bar che animerà le serate mondane. «Siamo lieti di avere Daniele Celli alla guida del Principe Bar e di contribuire con la sua passione, innovazione e creatività a portare il nostro bar classico in una nuova era contemporanea e vibrante», ha dichiarato Ezio Indiani, General Manager dell'Hotel Principe di Savoia.

Daniele Celli, dall'esperienza internazionale fino all'incontro con Marco Russo

Daniele Celli, nato nel 1990 e originario dell'Abruzzo, è un giovane di talento con un background internazionale dal Nord America all' Asia, fino all’Australia. Ha iniziato la sua carriera nella mixology nel 2015, trasformando la sua passione in una carriera dopo un incidente che lo ha bloccato per parecchi mesi ma che gli ha permesso di scoprire il suo grande amore per il mondo degli american bar. Ha frequentato diversi corsi di bar tender in tutta Italia, tra cui la scuola Jerry Thomas di Roma, uno degli istituti più prestigiosi a livello internazionale.

I drink Fall in Fall e A Gift from the Field

Durante la sua formazione ha partecipato a diversi eventi del mondo dei cocktail e della mixology ed in questa occasione ha incontrato Marco Russo, che è diventato un mentore per lui e ha contribuito a plasmare la sua carriera. Marco Russo è sempre stato all'avanguardia nella mixology, gestendo e lanciando alcuni dei bar più rinomati di Milano, tra cui il Fashion Cafè di Brera, il MagCafé, lo speakeasy 1930 e il Backdoor43. Daniele Celli, dopo aver lavorato con Marco Russo prima al MagCafé e successivamente al 1930, e aver stabilito la propria identità di bartender e mixologist, è stato chiamato a far parte del Principe Bar.

La rivitalizzazione del Principe Bar, con gli interni progettati da Thierry Despont, fa parte della recente strategia dell'Hotel Principe di Savoia e della Dorchester Collection di rendere l'albergo un luogo di servizio completo per godere di esperienze uniche di intrattenimento, ristorazione e benessere portate a un livello di esclusività e raffinatezza mai sperimentato prima.

Princpe Bar - Hotel Principe di Savoia

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 02 62301