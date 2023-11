Dolci (e) motori. Dal forno di Armando Guerini esce il Bossolà di Tazio Nuvolari

Come in ogni buona e vera ricetta si mescolano gli ingredienti cercando di raggiungere un ideale equilibrio, poi il tempo per impastare, per cuocere... Specie, come ben sa Armando Guerini, sin da giovanissimo impegnato nel forno di famiglia, in Valtrompia, per poi esercitare la sua passione per i lievitati nel capoluogo bresciano, per poi approdare con tutta la sua sempre partecipe famiglia alla nuova e più spaziosa sede nella zona di San Polo.

Il Bossolà dedicato a Nuvolari

I motori oltre ai dolci, dalle passioni un nuovo dolce

Quattro anni ai vertici della guida Pane e Panettieri d'Italia del Gambero Rosso, dalla sua nascita nel 2019 sino al 2023, comunque sul podio, due pani, in quella del 2024. La vittoria con il Pane di Alex e Sylvia giudicato come il miglior prodotto da forno di Expo 2015 e altri riconoscimenti dicono della sua competenza, della sua passione. Armando ne coltiva però un'altra, molto meno conosciuta, quella delle automobili, delle rombanti gare, specie quelle di un tempo, povere di elettronica e ricche di fatica, di umano apporto, del tutto in linea con il suo fare.

Armando Guerini, creatore del Bossolà di Nuvolari

Com'è nato il Bossolà di Nuvolari?

Ed è un caso, come spesso accade tra realtà e racconto, "a dare il la" a un'impresa forse a lungo covata, un errore nelle consegne dello scorso anno ed ecco che il nostro si trova a gestire dei semi-canditi mai ordinati: limone, pompelmo rosa, papaya, e sono i loro particolari sapori a mettergli un tarlo in testa: come utilizzarli al meglio? Ché di restituirli, di creare un sia pur minimo disagio ad altri, non gli appartiene.

L'automobilista Tazio Nuvolari

Gli vengono in soccorso due idee, la prima quella di cimentarsi con un dolce ora «riscoperto» nel bresciano, originale protagonista delle feste natalizie, ma, sotto diverse spoglie diffuso in tutta la pianura lombardo-veneta: il Bossolà o Bussolà dalla classica forma tonda con il buco centrale, la seconda quella di collegarlo al suo amore per i motori, e quale figura se non quella di Tazio Nuvolari, mantovano di nascita, universale e mitica, può meglio rappresentare il suo ideale di corsa automobilistica?

Tre impasti per il dolce dedicato a Tazio Nuvolari

Quasi un anno di gestazione, come riferimento il dolce che appare nell'ormai classico libro di ricette regionali opera di Anna Gosetti della Salda, denominato «di Brescia» e caratterizzato da tre impasti, ma vi appare anche un Bussolano «specialità di Mantova» più simile a un ciambellone, arricchito da quei canditi inaspettatamente giunti. E sulla base di una soffice consistenza e di una dolcezza mai invadente si susseguono le sensazioni acide degli agrumi, a simboleggiare l'asprezza di quelle corse su percorsi molto diversi da quelli odierni, poi arriva l'amaro del pompelmo: l'imprevisto, la non difficile foratura, il guasto meccanico, che costringono al ritiro o negano per un soffio il primo posto, infine il più consolante dei sapori, il dolce della vittoria, quello della papaya, ottenuta a denti stretti, spesso arrivando in condizioni oggi impensabili.

Dolci e motori: dalle due passioni di Armando Guerini il Bossolà di Nuvolari

La disponibilità dell'ACI Mantova, proprietario del marchio Tazio Nuvolari, delle foto d'archivio storico del corridore, del proprio, di logo, con la tartarughina, monile regalatogli da D'Annunzio, fertile creatore di nomi e motti: «All'uomo più veloce, l'animale più lento», che gli concede il tutto per un triennio chiudono il cerchio.

Il dolce dedicato a Nuvolari nella confezione realizzata da «Egleoriise», così si firma Elisa Guerini, figlia di Armando

Il Bossolà di Tazio Nuvolari si presenta in una fascinosa confezione, idea di «Egleoriise», così si firma Elisa Guerini, giovane figlia di Armando, con all'interno un modellino di un suo bolide da assemblare. Del resto, nella corsa del tempo, 90 anni dalla sua vittoria alle Mille Miglia, nel cui Museo il dolce verrà presentato su invito il 3 dicembre, a Mantova lo è stato lo scorso 16 ottobre, 70 dalla sua scomparsa, bene calzava questo omaggio così come i versi della canzone di Dalla a lui dedicata.

«Nuvolari ha cinquanta chili d'ossa. Nuvolari ha un corpo eccezionale. Nuvolari ha le mani come artigli, Nuvolari ha un talismano contro i mali. Il suo sguardo è di un falco per i figli. I suoi muscoli sono muscoli eccezionali!»