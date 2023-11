 Totem interattivo CEI Systems: la naturale evoluzione del punto cassa

CEI systems è una realtà specializzata dal 1986 nella progettazione e realizzazione di Sistemi per la Ristorazione. Il Totem interattivo CEI è la naturale evoluzione del Punto Cassa, un sistema completo di ordinazione che permette di esplorare il menu nel dettaglio, personalizzare gli ordini e effettuare pagamenti anche senza contanti.

Totem interattivo CEI: scheda tecnica e caratteristiche chiave

L'industria della ristorazione è in costante evoluzione, spinta dalle esigenze dei consumatori e dall'innovazione tecnologica. In questo contesto dinamico, l'adozione di nuovi sistemi sta diventando una priorità per i ristoratori che desiderano rimanere competitivi.

Il Totem CEI è una soluzione altamente personalizzabile che coniuga tutta l’affidabilità dei prodotti CEI in un sistema all-in one per ottimizzare le code e migliorare l’efficienza del tuo ristorante. Dotato di schermo touchscreen interattivo da 32” e software proprietario, consente di integrare più apparecchiature adattandosi alle esigenze della tua attività.

Design elegante nero;

Schermo touchscreen interattivo da 32”;

Software di analisi Smart Manager progettato per verificare l'andamento del locale;

progettato per verificare l'andamento del locale; Punto cassa CEI T15 con software proprietario PV200 per una completa gestione del locale;

con per una completa gestione del locale; Stampante Comande spr 15 ;

; POS

L'integrazione con diverse periferiche consente di monitorare incassi e trasmettere le comande direttamente al Sistema di Cassa ma non solo… vediamo nel dettaglio le soluzioni che CEI offre.

Totem interattivo CEI: 4 versioni, infinite combinazioni

Il Totem CEI è personalizzabile in diverse modalità di installazione per valorizzare al massimo il tuo ristorante.

Totem CEI con Cassetto Rendiresto automatico Cashmatic Totem CEI con CassettoRendiresto Glory CI-5 Totem CEI con box Stampante Telematica e Pos CEI Totem da banco

Perfetto come soluzione cassa grazie alla stampante fiscale integrata o come Totem per ordinazioni self-service elimina-coda grazie alle periferiche opzionali che consentono numerose funzioni di utilizzo. Un sistema su misura per ogni esigenza che può essere venduto separatamente e modulabile secondo le proprie necessità.

Totem interattivo CEI: gestione semplificata e massima integrazione con il tuo punto cassa

Il Totem CEI funziona da importante touchpoint tra i clienti e il ristorante, offrendo un’ampia gamma di potenzialità per migliorare l'esperienza nel locale.

Interfaccia utente intuitiva e personalizzabile

È possibile personalizzare il Totem CEI per rispondere alle esigenze specifiche del tuo business. Dotato di schermo touch-screen ad alta risoluzione per una navigazione intuitiva e di menu interattivo e personalizzabile con immagini e descrizioni dettagliate dei piatti. I clienti possono modificare i loro ordini in base a preferenze o restrizioni alimentari rendendoli partecipi dell’esperienza di acquisto.

Efficienza operativa

Il Totem CEI riduce i tempi di attesa e libera il personale per affrontare compiti più specializzati, migliorando l'efficienza complessiva dell'attività. L’integrazione diretta con il sistema di gestione del ristorante trasmette direttamente gli ordini in cucina minimizzando gli errori e migliorando la gestione del ristorante.

Pagamenti sicuri

Inoltre è compatibile con sistemi di pagamento sicuri elettronici o tramite dispositivi mobili.

Integrazione con i sistemi CEI esistenti

Il Totem CEI può essere facilmente integrato con il tuo sistema gestionale semplificando il flusso di lavoro.

Il Totem CEI è una soluzione tecnologica completa che offre vantaggi significativi sia per le attività che per i clienti. Con la sua interfaccia utente intuitiva, la personalizzazione delle schermate e l'efficienza operativa, l'adozione del Totem CEI consente ai locali di offrire un servizio più rapido e personalizzato e ai clienti un'esperienza più soddisfacente.

