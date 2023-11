Birkenstock, funzionalità e comfort anche per i professionisti

Birkenstock, storico marchio ha da sempre un occhio di riguardo per i professionisti. Produce infatti scarpe antinfortunistiche con plantare anatomico per un comfort assoluto. La scelta tra funzionalità e comfort è finalmente solo un ricordo. In occasione dell'ultima edizione della fiera Hotel a Bolzano abbiamo incontrato Paolo Pasini di Naturallook e abbiamo avuto modo di approfondire il tema.

Alcuni dei modelli Bikenstock Professionals

«Per il settore Horeca le calzature che riteniamo di punta sono molte, partiamo dal Boston Super Grip. La differenza che ha rispetto al modello classico è la suola antiscivolo. Altri modelli che possono andar bene nel settore Horeca, fondamentalmente nell'ambito cucina è il modello Super-Birki, che è un sabot con soletta estraibile in sughero e con puntale d'acciaio e anche suola antiscivolo, un modello che ha avuto molto successo e che è in commercio da parecchi anni».

Molti poi sono i modelli disponibili per i professionisti oltre ai già citati, dal Tokio Super Grip con cinturino di sicurezza, all'A630, sabot realizzato con materiale resistente a oli e idrocarburi e idrorepellente fino ai modelli QO e QS (400 e 500), certificati EN ISO 20347:2012 e che soddisfano i requisiti della classe di protezione O2 e S3. Sono disponibili anche con tecnologia ESD (Electro Static Discharge).

