Appassionato dei "tv chef"? Ecco i loro ristoranti dove potresti incontrarli

La cucina, un universo intriso di creatività e tradizione, va ben oltre la mera mescolanza di ingredienti e la semplice preparazione di ricette. È un viaggio emozionante, un percorso sensoriale attraverso cui esploriamo sapori unici, tradizioni antiche e storie che ogni piatto racchiude. Gli chef italiani, veri e propri custodi del patrimonio culinario, diventano narratori delle loro esperienze e sempre più spesso scelgono la ribalta televisiva. Il talento di ogni singolo cuoco non si esaurisce però sul piccolo schermo; è nei loro ristoranti che l'arte culinaria prende vita. I clienti non cercano solo un pasto ma un'esperienza, un viaggio gastronomico che li avvicini alle radici della cucina italiana. In questo articolo, esploreremo alcuni dei più celebri chef italiani, mettendo in luce le loro stelle Michelin, il loro percorso professionale e le loro attività nel settore della gastronomia. Ristoranti considerati “santuari” di pellegrinaggio per gli amanti della buona cucina. Andiamo a scoprirli insieme!

I ristoranti degli chef italiani più famosi e i programmi tv in cui hanno partecipato

Antonino Cannavacciuolo

Ristoranti: Antonino Cannavacciuolo, durante la sua carriera, si è aggiudicato sette stelle Michelin. La sua cucina è una celebrazione delle tradizioni campane e dei sapori autentici. Attualmente lo chef presiede un vero e proprio impero di ristoranti, tra cui il Villa Crespi (3 stelle Michelin) a Orta San Giulio (No), Laqua Vineyard (1 stella Michelin) a Terricciola (Pi), Cannavacciuolo Café & Bistrot (1 stella Michelin) a Novara, Cannavacciuolo Bistrot (1 stella Michelin) a Torino, Laqua Countryside (1 stella Michelin) a Vico Equense (Na) e Laqua By The Lake a Lago d’Orta (No).

Lo chef Antonino Cannavacciuolo

Programmi tv: ha condotto le nove stagioni (2013 - in corso) di “Cucine da incubo”, versione italiana del programma omonimo statunitense dello chef britannico Gordon Ramsay, dalla quinta stagione (2015) è giudice di “MasterChef Italia”, ed è stato giudice delle due edizioni di “Celebrity MasterChef Italia” (2017-2018), diventato poi “MasterChef All Stars Italia” (2018-2019). Tra il 2017 e il 2018 ha presentato anche il programma “'O mare mio” e “Ci pensa Antonino” (2017). Nel 2019 presenta “I menù di Cannavacciuolo” ed è giudice di “Antonino Chef Academy” (, 2019-2022) e “Family Food Fight” (2020-2021)

Massimo Bottura

Ristoranti: Massimo Bottura è uno dei cuochi più acclamati d'Italia, con ben tre stelle Michelin. La sua carriera è una storia di costante innovazione e reinterpretazione della cucina italiana. È il proprietario del leggendario ristorante "Osteria Francescana" a Modena, che ha ricevuto riconoscimenti come il titolo di "Miglior Ristorante del Mondo" per World’s 50 Best Restaurants. Sempre a Modena a pochi passi dall’Osteria Francescana troviamo il bistro Franceschetta58, a Maranello il ristorante della Ferrari e Casa Maria Luigia, la guesthouse nel cuore della campagna modenese, in cui ha recentemente inaugurato Al Gatto Verde, il nuovo locale posto all’interno della vecchia Acetaia Maria Luigia.

Lo chef Massimo Bottura

Programmi tv: Massimo Bottura ha condiviso la sua esperienza in programmi televisivi come “MasterChef Italia” e ha dimostrato il suo spirito creativo in “Chef's Table”, la serie di documentari sviluppata per Netflix da David Gelb, in cui in ogni puntata viene raccontata la vita e la carriera di uno chef di fama mondiale. La prima puntata della prima stagione è dedicata proprio allo chef modenese.

Enrico Bartolini

Ristoranti: Enrico Bartolini è un vero luminare culinario. Alla fine del 2016 è l'unico chef nella storia della Guida Michelin a ricevere 4 Stelle in una volta sola. Nella sua carriera si è guadagnato un totale di ben 12 stelle Michelin. Attualmente è il cuoco più stellato d'Italia e il secondo al mondo a pari merito con Martín Berasategui e Pierre Gagnaire. Tra i suoi ristoranti il più celebre è Ristorante Enrico Bartolini (3 stelle michelin) situato al terzo piano del Mudec-Museo delle Culture, nel cuore del design district di Milano, ma la lista dei suoi ristoranti è davvero lunga: il Glam (2 stelle Michelin) situato all’interno di Palazzo Venart, luxury hotel in Santa Croce lungo il Canale Grande a Venezia, altro bistellato è la Locanda del Sant'Uffizio all’interno dello splendido Relais Sant’Uffizio a Cioccaro di Penango (At), ex convento monastico del XVI secolo, trasformato in hotel de charme con 55 suite.

Tra i locali con una stella Michelin abbiamo il Casual Ristorante nella città alta di Bergamo all’interno di Villa Elena, elegante dimora di origini rinascimentali rinnovata a inizio Novecento che unisce ispirazioni barocche e in stile Liberty; La Trattoria Enrico Bartolini nel cuore della Maremma Toscana all’interno dell’esclusivo Resort L’Andana; il Ristorante Il Poggio Rosso, a Castelnuovo Berardenga (Si), situato nel resort 5 stelle Borgo San Felice, unico Relais & Châteaux del Chianti Classico; Anima ristorante all’interno del Giardino di Milano Verticale | Una Esperienze in un contesto privato di assoluto pregio, un’oasi di 1.000 metri quadri, a pochi passi da Corso Como e dal distretto finanziario; Il Fuoco Sacro, il ristorante gourmet del Petra Segreta Resort & Spa, un'incantevole dimora adagiata sulle colline di San Pantaleo, Olbia (Ss), con servizi e comfort a 5 stelle firmati Relais & Chateaux.

Lo chef Enrico Bartolini

Programmi tv: Enrico Bartolini è apparso in vari programmi culinari italiani tra cui “Alessandro Borghese Celebrity Chef” di cui ha condotto le due stagioni della prima edizione.

Bruno Barbieri

Ristoranti: Bruno Barbieri durante la sua carriera ha conquistato ben sette stelle Michelin, guadagnate grazie ai suoi ristoranti e al suo impegno nella ristorazione. La prima stella Michelin arriva al Ristorante Locanda Solarola di Castel Guelfo (Bo), successivamente ottiene due stelle (quasi tre) al ristorante Trigabolo di Argenta (Fe) dove insieme a Igles Corelli, Mauro Gualandi e Giacinto Rossetti rivoluziona la cucina italiana. Dal 1996 al 2000 ottiene 2 Stelle Michelin al Ristorante La Grotta di Brisighella (Ra) e dal 2001 al 2011 2 Stelle Michelin al Ristorante Arquade del Relais Chateaux Villa del Quar in provincia di Verona.

Lo chef Bruno Barbieri

Programmi tv: Bruno Barbieri ha raggiunto il grande pubblico come giudice in "MasterChef Italia" fin dalla prima edizione del 2011, un ruolo che gli ha fatto guadagnare popolarità sul piccolo schermo. Dal 2014 al 2016 è giudice di Junior MasterChef Italia, di “Celebrity MasterChef Italia” (2017-2018), diventato poi “MasterChef All Stars Italia” (2018-2019). Dal 2018 è anche il conduttore del format “Bruno Barbieri - 4 Hotel”. Nel 2020 è conduttore del programma “Cuochi d'Italia - Il campionato del mondo” e nel 2021 di “Cuochi d'Italia - Il campionato delle coppie”

Alessandro Borghese

Ristoranti: Alessandro Borghese è un ristoratore di successo e uno dei primi chef di forte impatto mediatico. I suoi due ristoranti “Alessandro Borghese - Il lusso della semplicità” si trovano rispettivamente a Milano e Venezia. Locali dal carattere estetico molto ricercato e personale, in cui lo chef vuole trasmettere emozioni attraverso la propria cucina legata alla filosofia secondo cui “cucinare è un atto d’amore”.

Lo chef Alessandro Borghese

Programmi tv: ha esordito in tv con “Cortesie per gli ospiti”, successivamente ha condotto “L’Ost”, “Cuoco Gentiluomo”, “Chef per un giorno”, “Chef a domicilio”. Nel 2009 è stato al fianco della conduttrice Alda D'Eusanio nel programma “ci vediamo domenica”. Nel 2010 conduce la prima edizione di “cuchi e fiamme”. È stato giudice per le prime 8 edizioni del programma “Cortesie per gli ospiti New York”, dal 2009 al 2012 conduce “Fuori menù”. Nel 2011 è tra i giurati del programma “La notte degli chef” su Canale 5. Conduce “Cucina con Ale”, ultimo programma su Real Time per poi diventare volto noto di Sky Uno. Nel 2012 conduce “Ale contro tutti” e dal 2014 diventa giudice del talent show culinario per bambini e ragazzi “Junior MasterChef Italia”. Dal 2015 è al timone di “Alessandro Borghese - 4 ristoranti”. Dal 2017 al 2019 conduce “Cuochi d’Italia”, dal 2021 “Piatto Ricco” mentre dal 2022 Alessandro Borghese - Celebrity Chef per Tv8.

Carlo Cracco

Ristoranti: Carlo Cracco è un altro protagonista di spicco nel panorama culinario italiano, con una stella Michelin il suo ristorante "Cracco" nell’iconica Galleria Vittorio Emanuele, in piazza Duomo a Milano è un luogo di culto per gli amanti della cucina contemporanea. Affacciato sul mare del Golfo del Tigullio, nel cuore pulsante dell’affascinante borgo marinaro ligure di Portofino si trova lo scenografico ristorante “Carlo Cracco Portofino”.

Lo chef Carlo Cracco

Programmi tv: lo chef è diventato un volto noto attraverso la sua partecipazione "MasterChef Italia” nel ruolo di giudice nelle prime sei edizioni e in altri programmi culinari come “Hell's Kitchen Italia” dal 2014 al 2018 e nel 2019 in “Nella mia cucina: una ricetta con Cracco”

Giorgio Locatelli

Ristoranti: la carriera di Giorgio Locatelli come chef è stata estremamente apprezzata e riconosciuta. È noto per la sua competenza culinaria e per la sua dedizione nel promuovere la cucina italiana in tutto il mondo. Ha lavorato in rinomati ristoranti in Italia e nel Regno Unito ed è diventato uno dei principali ambasciatori della cucina italiana. È proprietario e chef di "Locanda Locatelli", una stella Michelin situato a Marylebone, area della Central London ubicata all’interno della City of Westminster di Londara e il ristorante “Ronda Locatelli” all’interno dell’Atlantis di Dubai. I suoi ristoranti sono noti per offrire cucina italiana autentica, con un'enfasi sulla qualità degli ingredienti e sul rispetto delle tradizioni culinarie.

Lo chef Giorgio Locatelli

Programmi tv: dopo la settima edizione prende il posto di Antonia Klugmann come giudice di “MasterChef Italia”, ha condotto “Maître Chocolatier - Talenti in sfida” e dal 2022 “Home Restaurant”

Simone Rugiati

Ristoranti: Simone Rugiati è uno chef e personaggio televisivo italiano noto per la sua presenza in programmi culinari e per il suo impegno nella promozione della cucina italiana. A Milano ha aperto il suo FoodLoft, una “Factory House”, uno spazio multifunzionale di 350 mq dedicati al mondo del Food&Beverage.

Lo chef Simone Rugiati

Programmi tv: dopo avere partecipato a “La prova del cuoco” e a vari programmi di Gambero Rosso come “Oggi cucino in…”, “SOS Simone”, “Io, me e Simone”, “Nudo e crudo”, “Io, Simone e gli altri”, dal 2011 al 2018 succede ad Alessandro Borghese nella conduzione di “Cuochi e fiamme” su La7. Nel 2017-2018 conduce “Street Food Battle” su Italia 1. lo chef è diventato famoso grazie alle sue apparizioni in numerosi format tra cui anche “L’isola del famosi” nel 2010, “Pechino Express - Avventura in Oriente” nel 2012, “Tú sí que vales” nel 2016 e “Giù in 60 secondi - Adrenalina ad alta quota” nel 2020. Dal 2019 È alla guida di “Food Advisor”. Rugiati è anche noto per il suo impegno sociale e le sue iniziative culinarie, tra cui progetti di beneficenza e attività di sensibilizzazione sulla sostenibilità alimentare.

Gianfranco Vissani

Ristoranti: Gianfranco Vissani è uno chef italiano noto per la sua carriera culinaria e le sue apparizioni televisive. È famoso per il suo ristorante “Casa Vissani," situato a Baschi, in Umbria, che che oggi vanta una stella Michelin, prestigioso riconoscimento nella gastronomia. Gianfranco Vissani è conosciuto per la sua cucina che celebra i sapori e le tradizioni umbre, offrendo piatti genuini e deliziosi. La sua reputazione di chef di alto livello si è affermata grazie alla sua abilità nel reinterpretare la cucina tradizionale in chiave moderna e creativa.

Lo chef Gianfranco Vissani

Programmi tv: ha raggiunto la notorietà televisiva negli anni novanta per la sua partecipazione a diverse trasmissioni della Rai fra cui Unomattina dal 1997, Domenica in dal 2001 e Linea Verde, condotta dal 2002 in coppia con Paolo Brosio. Dal 2008 al 2010 è giudice nel programma “La prova del cuoco” condotto da Elisa Isoardi, di cui nella stagione 2010-2011, condotta da Antonella Clerici, cura l'anteprima. Dal 22 gennaio a dicembre 2012 ha condotto, insieme con Michela Rocco di Torrepadula, Ti ci porto io, programma di cucina andato in onda ogni domenica su La7. Torna a fare il giurato settimanale nella stagione 2016-2017 de La prova del cuoco.

Daniele Persegani

Ristoranti: ha la cucina nel cuore da sempre. Infatti, sin da bambino Daniele Persegani amava osservare la nonna, nella trattoria di famiglia, mentre stendeva la sfoglia. Venticinque anni fa, con la sorella Nicoletta ha aperto, a Castelvetro Piacentino, un ristorante di cucina tradizionale, l’”Osteria del Pescatore” dove si assaporano profumi e sapori della cucina di casa affinati da una tecnica rigorosa e una materia prima d'eccellenza. Dal 2012 è consulente per l'alimentazione e cuoco di Casa Azzurrie nel 2014 fu lo chef della nazionale di calcio italiana durante i mondiali di calcio in Brasile.

Lo chef Daniele Persegani

Programmi tv: Dopo avere fatto parte del cast de “La prova del cuoco”, “Detto fatto”, attualmente è lo chef di “È sempre mezzogiorno”.

Antonello Colonna

Ristoranti: durante la sua carriera come ristoratore Antonello Colonna è stato premiato dalle guide di settore, ricevendo tra i suoi riconoscimenti la stella Michelin, le tre forchette Gambero Rosso e i due cappelli dell’Espresso. Nel cuore dei castelli romani, immerso nel parco naturale di Labico, sorge l’Antonello Colonna Resort & Spa. Dodici esclusive camere con orto-giardino, ristorante d’autore dello chef e una stella michelin, piscina con acqua termale e centro benessere. La tenuta di Valle Fredda è relax, spazio eventi, temporary gallery, ma anche azienda agricola, orto, percorsi naturalistici per lunghe passeggiate fino all’antica via Labicana, da poco restaurata dallo Chef All’interno dello Stadio Olimpico di Roma apre Gold - Open Bistrò. E per finire la nuova sfida di Antonello Colonna è Terrazza Palazzo Duomo a Palazzo Duomo, sulla più bella terrazza di Milano, completamente open, con arredi e coperture eleganti e minimal.

Lo chef Antonio Colonna

Programmi tv: ha condotto “Hotel da incubo Italia” su Nove.

Antonella Ricci

Ristoranti: chef stellata di origini pugliesi, Antonella Ricci è uno dei punti di riferimento per la cucina gourmet italiana, insieme al marito Vinod Sookar a Milano hanno portato la loro filosofia con “Ricci Osteria”, una storia nata dal loro sogno condiviso di una cucina concreta, sincera, eseguita con ingredienti di produttori pugliesi, nel rispetto delle materie prime.

La chef Antonella Ricci

Programmi tv: dopo avere debuttato "La prova del Cuoco” ed essere stata giudice in "Cena di mezzanotte”, è una presenza fissa in “È sempre mezzogiorno”. Attualmente conduce “MangiaPuglia Ama” su Food Network.

Antonia Klugmann

Ristoranti: Antonia Klugmann è una delle chef emergenti di spicco nell'ambito della cucina italiana contemporanea e ha guadagnato riconoscimenti sia per la sua abilità culinaria che per il suo contributo alla scena gastronomica italiana. E’ stata insignita di una stella Michelin, un prestigioso riconoscimento gastronomico, per il suo ristorante, “L’Argine a Vencò" in Friuli Venezia Giulia. Il locale è noto per offrire una cucina raffinata e creativa che celebra i sapori regionali e le materie prime di alta qualità. L'approccio culinario di Klugmann è caratterizzato da una fusione di tradizione e innovazione, creando piatti che deliziano i palati dei suoi clienti.

La chef Antonia Klugmann

Programmi tv: Nel 2017 sostituisce il collega Carlo Cracco come quarto giudice nella settima edizione di MasterChef Italia, accanto al ristoratore Joe Bastianich ed ai colleghi Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri; successivamente è un giudice a rotazione di MasterChef All Stars Italia.

Cristiano Tomei

Ristoranti: Cristiano Tomei è un membro stimato nella comunità culinaria italiana e ha contribuito alla scena gastronomica con la sua abilità culinaria e la sua passione per la cucina. Ha ricevuto il prestigioso riconoscimento delle stelle Michelin per il suo ristorante "L'Imbuto," situato a Lucca. Il locale è noto per la sua cucina raffinata che combina tradizione e innovazione. Tomei è conosciuto per la sua abilità nel reinterpretare piatti classici in chiave moderna, utilizzando ingredienti di alta qualità e presentazioni creative.

Lo chef Cristiano Tomei

Programmi tv: è diventato noto al grande pubblico grazie alle sue apparizioni in programmi televisivi culinari a partire da “La prova del cuoco”, “Pupi e Fornelli”. È giudice di “Cuochi d’Italia” e “Cuochi d’Italia Alla Stars”.

Gennaro Esposito

Ristoranti: Gennaro Esposito è considerato uno dei grandi chef italiani e ha guadagnato notorietà sia per la sua abilità in cucina che per la sua presenza televisiva. Nella sua carriera si contano “3 forchette Gambero rosso” e 2 stelle Guida Michelin nel ristorante "Torre del Saracino" a Vico Equense (Na). Il ristorante è celebre per la sua cucina gourmet che celebra i sapori e gli ingredienti regionali campani. La creatività di Esposito e la sua abilità nel reinterpretare piatti tradizionali in chiave moderna lo hanno reso una figura di spicco nella scena gastronomica italiana.

Lo chef Gennaro Esposito

Programmi tv: è noto per essere stato giudice nei programmi “Junior MasterChef Italia”, “Cuochi d’Italia”, “Piatto ricco” di Alessandro Borghese.

Giorgio Barchiesi

Ristoranti: è conosciuto dalla maggioranza del pubblico come Giorgione, è l’oste tra i più amati di Italia. Negli anni è riuscito a farsi apprezzare soprattutto per la sua cucina rustica, casereccia e genuina. Nel 2006, assieme alla moglie, inaugura il ristorante “Alla Via di mezzo da Giorgione”, un antico frantoio del XIV secolo trasformato in un caratteristico locale a due passi dal centro di Montefalco, situato in Via Santa Chiara, in provincia di Perugia. Nel ristorante si utilizzano principalmente ingredienti di produzione propria o prodotti del territorio.

Lo chef Giorgio Barchiesi, aka Giorgione

Programmi tv: dal 2012 Barchiesi fa il suo ingresso sul piccolo schermo. Il regista Stefano Monticelli gli propone infatti di realizzare con lui il programma “Giorgione Orto e Cucina”, in onda sul canale Sky Gambero Rosso. Attualmente continua a collaborare con il canale.