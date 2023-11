Ancora più “italiani” i forni per la pizza in casa di Alfa Forni

Non si può dire pizza senza pensare all’Italia. In nome di ciò Alfa Forni lancia un'edizione limitata per l'Home Pizza. La nuova serie si chiama "I Colori d'Italia" ed è la nuova collezione di forni domestici con tecnologia professionale ispirata alle più famose città italiane. Nel dettaglio sono sette modelli di forni per pizza con lo skyline di altrettante città italiane sullo sportello. Il design ricco di dettagli impreziosisce la cucina esterna che si anima con i colori in laccatura lucida. Le città a cui si ispira la serie sono: Roma (rosso); Milano (bianco); Venezia (oro); Firenze (verde); Napoli (azzurro); Palermo (giallo); Torino (color vinaccia).

I Colori d'Italia: il forno per la cucina outdoor con lo skyline delle città italiane

I forni per la pizza in casa secondo Alfa Forni

«La nuova serie rappresenta un'esclusiva collezione di forni domestici per pizza ed è stata pensata per tutti coloro che hanno l'Italia nel cuore – spiega Sara Lauro, executive committee e partner di Alfa Forni – I nostri forni sono totalmente made in Italy e in questa limited edition abbiamo creato dei veri e propri pezzi unici, arricchiti dal design. Per ogni modello sono disponibili solo 77 esemplari, tutti numerati. La cifra non è scelta a caso, per noi ha un significato speciale: 1977 è l’anno della fondazione della nostra azienda, la scintilla che accese, per la prima volta, la fiamma della nostra passione».

Sara Lauro, executive committee e partner di Alfa Forni

Come sono i nuovi forni casalinghi per la pizza di Alfa Forni

La collezione “I Colori d’Italia” è basata sulla tecnologia a gas del forno "2 Pizze" della linea Moderno, uno dei best seller dell'azienda, che viene personalizzato con targa “edizione limitata”, numerazione del prodotto (da 1 a 77); logo cromato e pirometro “edizione limitata”. Inoltre, viene aggiunta una serie di accessori per la preparazione della pizza: cover in tessuto ricamata, termometro laser, pala per la pizza, spatola per i panetti, rotella e spazzola. Particolarmente curato anche il packaging: una prestigiosa confezione in legno di betulla, personalizzata con il logo Alfa Limited Edition.

La nuova frontiera del forno per la casa: la tecnologia e il design

I forni della linea Moderno sono il frutto della tecnologia made in Italy (tutta la filiera fa perno sull'area di produzione ad Anagni, in Lazio). Il forno raggiunge i 500° C in pochi minuti per la classica cottura di appena 90 secondi, cioè quella richiesta dalla vera pizza napoletana. Per garantire le performance di cottura ottimizzando al tempo stesso i consumi, Alfa ha sviluppato la tecnologia Heat GeniusTM che riduce nettamente il consumo di gas e che consente di cuocere il condimento a una temperatura e l’impasto a un’altra, con il risultato che ogni pizza rimane sempre fragrante e ben cotta. Ciò perché il calore viene rilasciato lentamente dalla pietra refrattaria e irradiato uniformemente attraverso le pareti ricurve del forno. In questo modo i condimenti riescono a cuocere più velocemente, rilasciando anche parte della loro umidità e l’impasto diventa croccante senza bruciare.

