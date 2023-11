Mastro Panettone 2023: vincono due lievitati campani e un lombardo

Nonostante la sua origine milanese, sono campani il “Miglior panettone artigianale tradizionale” e il “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo”. Mentre è lombardo il “Miglior pandoro artigianale”. Questi i verdetti della settima edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni e pandori artigianali più buoni dell’anno. A trionfare per entrambe le categorie dedicate al panettone è stato Pompilio Giardino del Panificio Pompilio di Ariano Irpino (Av), mentre il miglior pandoro è di Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna (So).

Il podio del panettone tradizionale: Pompilio Giardino, Pasquale e Francesco Flammini 1/3 Il podio del panettone al cioccolato: Pompilio Giardino, Riccardo Manduca e Luigi Vetrella 2/3 Il podio del pandoro: Roberto Moreschi, Innocenzo Martuccio e Martina Moroni 3/3 Previous Next

Il podio di Mastro Panettone

Saliti sul podio anche Pasquale Pesce della Pasticceria Pesce 1896 di Avella (Av) e Francesco Flammini del Caffè Pasticceria Sibilla di Visso (Mc), rispettivamente per il secondo e terzo posto della categoria “Miglior panettone artigianale tradizionale. Il secondo e il terzo posto per il “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo” sono andati a Riccardo Manduca di Solodamanduca di Aprilia (Lt) e Luigi Vetrella de Il Forno Grani & Altre Visioni di Caserta. Mentre ad aggiudicarsi la seconda e la terza posizione per la categoria “Miglior pandoro artigianale” sono stati Innocenzo Martuccio della Pasticceria Enzo Martuccio di Colle Sannita (Bn) e Martina Moroni del Bar Gelateria Le Fate di Lariano (Rm).

Come era composta la giuria di Mastro Panettone

A decretare i vincitori dell’edizione 2023 del concorso la giuria tecnica, composta da Vincenzo Tiri (presidente di giuria), Alessandro Bertuzzi, Matteo Dolcemascolo, Tommaso Foglia, Claudio Gatti, Eustachio Sapone e Alessandro Slama, che in occasione della finale all’Hotel Parco dei Principi di Bari hanno degustato alla cieca i 42 lievitati arrivati in finale (20 panettoni tradizionali, 15 creativi al cioccolato e 7 pandori). L’appuntamento presentato dall’ideatore del concorso Massimiliano Dell’Aera e dalla conduttrice Irene Colombo è stato trasmesso anche in diretta sulla pagina Facebook ufficiale e ha visto anche la premiazione del Miglior packaging, assegnato alla scatola di Matera Sweet Lab.

hanno I giurati di Mastro Panettone hanno degustato alla cieca i 42 lievitati arrivati in finale

Come funziona la gara di Mastro Panettone

Il concorso “Mastro Panettone” ammette in concorso solo i panettoni che rispettano il disciplinare di legge (Decreto 22 luglio 2005 Disciplina della produzione e della vendita di taluni prodotti dolciari da forno. GU n. 177 del 1-8-2005) e lievitati prodotti con il solo utilizzo di lievito madre e canditi senza anidride solforosa, che non contengano conservanti, emulsionanti, mono e digliceridi, oltre a coloranti o aromi artificiali. Non vi è, al contrario, alcun vincolo per le materie prime, consentendo ai partecipanti di utilizzare gli ingredienti che abitualmente usano per la loro produzione. 420 lievitati prodotti da oltre 300 artigiani da tutta Italia sono stati complessivamente quelli esaminati nel corso dell’edizione 2023.