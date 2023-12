Mauro Suman, ambassador di Ballor, è il miglior bartender d'Italia

I più promettenti bartender italiani si sono sfidati al Marriott Park Hotel a Roma: 19 professionisti che hanno superato le competizioni regionali organizzate dalle diverse sezioni Aibes. In questa occasione sono stati assegnati i premi dell'Italian cocktail competition 2023 dalla giuria composta da Salvatore Calabrese, Roberto Bava di Cocchi e 2 autorità del Boarding Iba (International bartender association). Nella categoria più importante - Cocktail Creation - il vincitore è stato il veneto Mauro Suman e sarà lui a rappresentare l'Italia nei Campionati mondiali Iba 2024.

Mauro Suman è stato eletto miglior bartender all'Italian cocktail competition

Mauro Suman: «Emozione unica. Fino a 13 anni fa non conoscevo nulla di cocktail»

Un'emozione unica per Suman che se pensa che 13 anni fa, quando si iscrisse in Aibes, era un ragazzo «che non conosceva praticamente nulla di cocktail, e vincere il concorso nazionale per me è sempre stato un obiettivo, più che un sogno. Confrontarsi prima con gli amici e colleghi in regione, e poi con i tanti barman bravi a livello nazionale non ha paragone, è un'emozione unica».

Mauro Suman è stato scelto dalla famiglia Bonollo per lo sviluppo del brand Ballor, tra i più iconici e storici nel mondo del buon bere italiano. Dopo quasi 170 anni dalla fondazione di questo marchio Ballor, la famiglia Bonollo, portavoce dello spirito innovativo del brand e delle sue qualità eccellenti, lo sta riportando alla luce con prodotti di grande fascino edonistico che i maestri distillatori e liquoristi dell'azienda padovana hanno realizzato unendo grande passione e alta professionalità: dapprima il Vermouth di Paul e il Gin di Emily e di recente Ballor 100, l'esotico italiano. Mauro Suman sta collaborando nell'interpretazione in chiave mixology di questi capolavori di gusto e stile, valorizzandone la ricchezza del bouquet aromatico in cocktail originali ed accattivanti.