Con la macchina del caffè Baby Frog, l'espresso ha una nuova dimensione

Scopri la Baby Frog in edizione gold, silver e red, la mini macchina espresso dalle prestazioni eccezionali e dal design irresistibile, perfetta per un regalo natalizio inaspettato.

Con il suo affascinante stile retrò, la Baby Frog si adatta a ogni ambiente

Con il suo affascinante stile retrò, la Baby Frog si adatta a ogni ambiente, creando un elegante angolo bar a casa o in ufficio. Grazie alle dimensioni compatte, è facilmente trasportabile, diventando la compagna ideale anche in vacanza, in barca o in camper. Le versioni gold, silver e red rappresentano la palette natalizia, ideale per i coffee lover amanti del design.

L'innovativo sistema con diffusore brevettato garantisce un espresso napoletano intenso e corposo, con una crema perfetta. La distribuzione omogenea dell'acqua sulla cialda a temperatura costante migliora il risultato in tazza fin dalla prima erogazione.

prezzo:

Baby Frog Red: 144,90 euro

Baby Frog Silver e Gold: 154,90 euro

La Baby Frog si può trovare nei negozi specializzati, nella grande distribuzione elettronica o sull'e-shop di Didiesse