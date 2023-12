Goethe 2024, torna l'evento online di orientamento con più di 2000 partecipanti

Goethe è l'acronimo di Giornate di orientamento & empowerment tourism hospitality evolution, un evento online pensato per le quarte e quinte classi degli istituti alberghieri, degli istituti turistici e dei licei linguistici di tutta Italia. Goethe nasce dall'idea di due realtà riconosciute nell'ambito della formazione e della ricerca di personale nel settore turistico, ovvero Formazione Turismo e LavoroTurismo, che hanno scommesso sui giovani come futuro del mondo alberghiero-ristorativo. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti che si apprestano a lasciare la scuola tutti gli strumenti necessari per effettuare una scelta consapevole sul loro futuro formativo e professionale nel settore dell'ospitalità.

Tutto pronto per la seconda edizione di Goethe

L'evento è giunto alla sua seconda edizione, dopo il successo della prima tenutasi lo scorso anno, che ha visto la partecipazione di ben 27 scuole. Questa nuova edizione ha già raccolto l'adesione di 31 scuole e oltre 115 classi da tutta Italia, superando i 2000 studenti coinvolti.

Qual è il programma di Goethe 2024?

Goethe si articola in tre giornate, previste il 16 gennaio, il 16 febbraio e il 14 marzo 2024 e verrà trasmesso in streaming su una piattaforma dedicata. Ogni giornata prevede una serie di incontri online tra gli studenti e i rappresentanti delle migliori realtà aziendali e scuole di alta formazione del settore turistico. Tra queste, parteciperanno Rocco Forte Hotels, NH Hotels, VOIhotels, VRetreats, Lario Hotels, Costa Crociere, Hilton, SESEF, Scuola Italiana di Ospitalità, Innovaprofessioni ITS Academy e tante altre. Inoltre, è previsto anche l'intervento di ospiti illustri del comparto, che porteranno la loro testimonianza e condivideranno i loro consigli con gli studenti collegati.

Quali temi si affronteranno a Goethe 2024?

Nel corso delle tre giornate, gli speaker aziendali e degli enti di formazione approfondiranno diversi temi per accrescere la consapevolezza degli studenti sul comparto del turismo. Tra questi, si parlerà delle opportunità e delle sfide che offre l'ospitalità, delle competenze di successo per le professioni alberghiere, dei metodi migliori per cercare lavoro dopo il conseguimento del diploma, delle opportunità offerte dagli stage e di tanti altri argomenti.

Come registrarsi a Goethe 2024?

Goethe 2024 vuole quindi contribuire a ridare slancio e attrattività al comparto turistico alberghiero, valorizzando le competenze e le potenzialità degli studenti e mettendoli in contatto con le realtà più dinamiche e innovative del settore. Le scuole interessate a questa opportunità unica di orientamento per i propri studenti possono registrarsi al portale dedicato di Goethe.