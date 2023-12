In crisi per il regalo di Natale? Prova una cena gourmet a domicilio sotto l'albero

In crisi su cosa regalare a Natale? Lo chef Mirko Ronzoni, vincitore di Hell's Kitchen 2015 e consulente per diversi ristoranti in tutta Italia, ha la soluzione per voi. Perché non regalare una cena gourmet a domicilio? «Sono anni che metto a disposizione questo servizio, soprattutto nel periodo natalizio, ma si tratta di un'opzione molto gettonata anche come regalo di compleanno o per le grandi occasioni - così ha commentato lo chef Ronzoni - Il riscontro della clientela è incredibilmente positivo e regalare un'esperienza da vivere con le persone care è una delle cose più preziose da conservare, soprattutto dopo il periodo di pandemia».

Il regalo perfetto per Natale? Una cena gourmet a domicilio

Perché regalare un cena gourmet a domicilio?

Sembra essere quindi ancora molto apprezzata l'opzione di regalare una serata piacevole, in coppia o con gli amici, portando i ristoranti gourmet tra le mura di casa. Interessante l'idea di gustare piatti da locale stellato nel comfort di casa propria ma, vantaggio non da poco, anche quello di non dover prenotare o impazzire per cercare parcheggio. Insomma, regalare una cena a domicilio significa anche assicurare un momento di totale relax tanto desiderato da tutti noi durante l'anno.

lo chef Mirko Ronzoni

Proprio per questo, ruolo chiave lo ricopre la figura del personal chef, un professionista che mette a disposizione servizi di cene a domicilio spesso declinate anche in formule capaci di soddisfare le esigenze dei clienti più disparati. Le proposte messe a disposizione sono moltissime: dalla personalizzazione delle portate, all'attenzione per intolleranze e allergie, fino poi ad arrivare alla scelta del numero di camerieri e all'allestimento della sala.

Cena a domicilio, vera esperienza da regalare per Natale

Lo chef Ronzoni racconta poi come spesso le cene a domicilio, siano occasione di vivere un'esperienza che va ben oltre la semplice degustazione di pietanze. «Non di rado, durante le attività di showcooking a casa dei miei clienti, mi capita di intraprendere con loro interessanti conversazioni. Dai consigli ai piccoli segreti da chef che ho il piacere di condividere con loro, fino poi ad arrivare al racconto delle loro ricette e piatti preferiti - ha raccontato così Mirko Ronzoni - sono davvero molto felice di avere l'opportunità di regalare ai miei clienti un'esperienza unica nel suo genere. Amo il mio lavoro e lo svolgo sempre con dedizione e passione, le risposte positive e il continuo successo di queste iniziative mi rendono, ogni anno, più orgoglioso».