Pizza Doc Awards 2023, premiati grandi nomi: i vincitori di questa edizione

Napoli ha ospitato lo scorso lunedì 11 dicembre la terza edizione dei "Pizza Doc Awards 2023", un evento di prestigio organizzato dall'Accademia Nazionale Pizza Doc. La cerimonia ha celebrato le figure di spicco nel mondo pizza, riconoscendo l'approccio culturale, l'innovazione tecnica, il rischio imprenditoriale e la creatività comunicativa di uomini e donne che si sono distinti nel corso dell'anno.

Il mondo pizza celebra i suoi rappresentanti di spicco

Il suggestivo scenario del Salone Margherita, un teatro chantant situato sotto la Galleria Umberto I, ha accolto maestri pizzaioli, imprenditori, giornalisti, food creator e professionisti del settore. L'atmosfera era permeata dall'entusiasmo degli attori principali del mondo della pizza.

Antonio Giaccomi, presidente dell'Accademia Pizza Doc

Antonio Giaccoli, presidente dell'Accademia Pizza Doc, esprimendo la sua gioia per i successi del 2023, ha dichiarato: «La terza edizione dei Pizza Doc Awards conclude un anno straordinario per l'Accademia Nazionale Pizza Doc. In una cornice mozzafiato come il Salone Margherita, parte integrante della storia di Napoli, abbiamo celebrato le figure di spicco, uomini e donne straordinari che portano il nome e il valore della pizza napoletana nel mondo. I Pizza Doc Awards sono ormai considerati gli autentici 'Oscar' del Mondo Pizza».

L‘Accademia nazionale della Pizza assegna i suoi premi

L'evento ha rappresentato un'occasione unica per riconoscere e onorare coloro che contribuiscono all'eccellenza della pizza, consolidando il prestigio dell'Accademia Nazionale Pizza Doc, che ha ottenuto successi non solo con la terza edizione dei Pizza Doc Awards ma anche con il nono Campionato Mondiale Pizza Doc.

I premiati ai Pizza Doc Awards

Qui di seguito tutti i premiati durante la serata, con le rispettive motivazioni:

Tutti i premiati ai Pizza Doc Awards