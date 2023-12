Metro Italia e Cast Alimenti, ripartono i corsi di formazione: le nuove date

Metro Italia, partner d'eccellenza nel settore Horeca, e Cast Alimenti, la rinomata scuola di formazione culinaria in Italia, hanno annunciato la ripresa dei corsi di specializzazione per i professionisti del comparto a partire da gennaio 2024. Questa iniziativa congiunta mira a sostenere e potenziare le competenze dei professionisti della ristorazione italiana attraverso le Metro Academy di Milano e Roma.

I corsi, che includono lezioni teoriche, show cooking e food tasting guidati da chef affermati, sono progettati per fornire competenze e strumenti essenziali per l'aggiornamento continuo in un settore in costante evoluzione. Un particolare focus sarà dedicato all'innovazione alimentare, abbracciando prodotti innovativi come il granchio blu, l'approfondimento del ciclo di vita delle materie prime, la sostenibilità del processo di preparazione e la versatilità dei prodotti Made in Italy.

Le lezioni offriranno approfondimenti sulla pasticceria e sulla gestione del ristorante, coprendo aspetti chiave come la scelta degli ingredienti, i metodi di cottura e preparazione, nonché l'integrazione delle tecnologie più innovative nel settore.

Metro Academy emerge come un emblema della volontà di Metro Italia di offrire non solo lezioni pratiche e teoriche ma anche un ambiente di confronto e networking per i professionisti del settore. Questo approccio riflette l'impegno dell'azienda nel supportare i clienti nel loro percorso di crescita professionale. Rossella Raffi, coordinatrice Metro Academy, sottolinea l'importanza delle partnership con aziende importanti nel settore come un valore aggiunto per i clienti METRO Italia. «Quello delle partnership con realtà di spicco del settore è un ambito di grande importanza per MetroItalia in quanto rappresenta un importante valore aggiunto che mettiamo a disposizione dei nostri clienti. Siamo dunque felici di riprendere la collaborazione con Cast Alimenti, un partner di prestigio nel campo della formazione culinaria - ha dichiarato Rossella Raffi, Coordinatrice Metro Academy - Metro Academy è emblema della volontà dell'azienda di supportare i clienti nel loro percorso di crescita professionale per adattarsi alle mutevoli richieste del mercato. È un luogo dove i professionisti del settore possono trovare non solo lezioni pratiche e teoriche, ma anche occasioni di confronto e di networking con i nostri partner» ha concluso.

«Per noi la partnership con Metro è di particolare significato – afferma invece Vittorio Santoro, Direttore e fondatore di Cast Alimenti – in quanto evidenzia come la formazione di settore, se gestita in modo competente e ben organizzato, può uscire dalle mura della scuola ed entrare in contesti dove incontrare e coinvolgere professionisti desiderosi di crescere e aggiornarsi. I nostri corsi rappresentano infatti delle opportunità vantaggiose per capire meglio i trend della ristorazione e gli sviluppi dell'attività, dalla scelta degli ingredienti, ai metodi di cottura e preparazione, fino alle tecnologie più innovative. Di fatto portiamo la nostra grande esperienza ancora più vicino ai professionisti. A questo proposito ricordo che anche in altre città, oltre Milano e Roma, vi è la possibilità di seguire i corsi in presenza tenuti dai docenti Cast».

L'annuncio della ripresa dei corsi di specializzazione rappresenta un impegno tangibile di Metro Italia e Cast Alimenti nel sostenere l'evoluzione e l'eccellenza nel settore HoReCa. Questa iniziativa non solo offre conoscenze pratiche e teoriche ma sottolinea l'importanza delle partnership nell'arricchire il percorso professionale dei partecipanti. Ecco di seguito le date dei corsi:

16 gennaio 2024 - Pastry Chef Antonio Dell'Oro - Stagione primaverile, il dessert al piatto con spezie e vegetali;

- Pastry Chef Antonio Dell'Oro - Stagione primaverile, il dessert al piatto con spezie e vegetali; 4 marzo 2024 - Chef Angelo Biscotti - L'esaltazione dell'Umami e foodart, idee di piatti estivi per antipasti, primi e secondi con focus su processi per razionalizzare la produzione per grandi eventi;

- Chef Angelo Biscotti - L'esaltazione dell'Umami e foodart, idee di piatti estivi per antipasti, primi e secondi con focus su processi per razionalizzare la produzione per grandi eventi; 8 aprile 2024 - Chef Angelo Biscotti - Cucina wellness estiva. Il valore della cucina di tradizione inserita e rivisitata in un contesto contemporaneo che pone grande attenzione al benessere, alla sostenibilità e alla stagionalità.

23 gennaio 2024 - Chef Pantaleone Amato - Tecnica, tecnologia e organizzazione produttiva per i grandi numeri;

- Chef Pantaleone Amato - Tecnica, tecnologia e organizzazione produttiva per i grandi numeri; 12 marzo 2024 - Chef Pantaleone Amato - La pasticceria salata per i grandi eventi estivi;

- Chef Pantaleone Amato - La pasticceria salata per i grandi eventi estivi; 16 aprile 2024 - Chef Pierluca Ardito - L'esaltazione dell'Umami e “Foodart” - idee di entrée per la banchettistica e la cucina per i grandi eventi.

Per maggiori informazioni si può consultare la sezione dedicata del sito.

Metro è una società internazionale leader nel commercio all'ingrosso con assortimenti alimentari e non alimentari, specializzata nel servire le esigenze di alberghi, ristoranti e catering (HoReCa), nonché i commercianti indipendenti. Il gruppo è guidato da Metro Ag, che funge da holding di gestione centrale. Nel suo core business all'ingrosso, Metro è rappresentata globalmente con oltre 670 punti vendita con più di 16 milioni di clienti in 34 paesi e comprende un fatturato di 25,6 miliardi di euro. Metro sostiene la competitività degli imprenditori e delle imprese indipendenti con soluzioni digitali e contribuisce così alla diversità culturale nel commercio al dettaglio e nell'ospitalità. Metro Italia è una realtà multicanale e integrata, con circa 4.000 dipendenti e un crescente orientamento al Food Service Distribution, offriamo nei nostri 49 punti vendita più di 30.000 prodotti di qualità, tra oltre 10.000 referenze Food e oltre 20.000 nel Non Food.

Nata a Brescia nel 1997, Cast Alimenti (Centro Arte, Scienza e Tecnologia degli Alimenti) è un centro di formazione all'avanguardia, dove negli anni l'offerta formativa è stata modificata e ampliata: dalla primissima necessità di formare/aggiornare per lo più i professionisti attraverso corsi tematici di breve durata, si è passati alla consapevolezza di voler formare, tramite veri e propri percorsi strutturati, gli studenti che vogliono intraprendere il mestiere, offrendo loro una solida base teorica e pratica. Il doppio filone della formazione per aspiranti professionisti e dell'aggiornamento continuo per professionisti è un caposaldo in Cast Alimenti.

