Black Sheep di Microplane, regalo ideale per gli amanti della cucina

Per coloro che sono alla ricerca del regalo natalizio perfetto per gli appassionati di cucina, la collezione Black Sheep di Microplane rappresenta la soluzione ideale. Grazie al rivestimento in Pvd, un materiale innovativo di colore nero assoluto, la grattugia, già celebre come oggetto di culto per chef professionisti e appassionati, ora si presenta con un'elegante finitura total matt. Il design unico e inconfondibile di questa linea trasforma un accessorio altamente funzionale e performante in un oggetto capace di conferire uno stile impeccabile ed elegante a qualsiasi cucina.

La collezione Black Sheep di Microplane

I cinque modelli che compongono la serie Black Sheep mantengono la caratteristica distintiva delle lame fotoincise made in Usa, affilate e precise, che grattugiano perfettamente ogni ingrediente senza lacerarlo, preservando aromi, sapori e proprietà organolettiche. Il manico soft-touch offre un tocco vellutato al tatto, rendendo l'impugnatura ancora più piacevole. Il packaging sottolinea l'innata eleganza di Black Sheep con una sofisticata apertura magnetica a libro.

Con Black Sheep, ogni cibo può essere grattugiato con la lama appropriata:

Lama Zester : ideale per formaggi a pasta dura, zenzero, agrumi, noce moscata o cannella, con cento piccole lame affilate per un taglio leggero e preciso (49,95 €);

: ideale per formaggi a pasta dura, zenzero, agrumi, noce moscata o cannella, con cento piccole lame affilate per un taglio leggero e preciso (49,95 €); Lama Fine : perfetta per agrumi, formaggi, cioccolato o spezie (49,95 €);

: perfetta per agrumi, formaggi, cioccolato o spezie (49,95 €); Lama Spessa : la scelta giusta per alimenti dalla consistenza croccante come carote, cocco o zenzero (49,95 €);

: la scelta giusta per alimenti dalla consistenza croccante come carote, cocco o zenzero (49,95 €); Doppia Lama Media : permette di grattugiare in due direzioni, ideale per tagli di maggior spessore e per assaporare meglio zucchine, formaggi o cioccolato (49,95 €);

: permette di grattugiare in due direzioni, ideale per tagli di maggior spessore e per assaporare meglio zucchine, formaggi o cioccolato (49,95 €); Lama Ultra Spessa: adatta per patate, cavolo cappuccio, mele o formaggio morbido e stagionato. Ideale anche per realizzare fiocchi di burro freddo o cocco per decorare cupcakes o altre prelibatezze (49,95 €);

Tutte le grattugie della serie Black Sheep presentano piedini in gomma antiscivolo per un utilizzo verticale che garantisce stabilità durante il lavoro. La pulizia della lama è semplice e veloce con un rapido getto d'acqua.

La serie Black Sheep è stata premiata con il Red Dot Award Product Design 2022, un prestigioso riconoscimento a livello mondiale che sottolinea l'eccezionale design ed eleganza del prodotto.