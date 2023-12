Sotto l'albero con Zwilling: regali perfetti per una cucina magica e gustosa

Per la stagione più magica dell'anno, il Gruppo Zwilling presenta una selezione di regali perfetti da mettere sotto l'albero, adatti a tutti: principianti e esperti, mamme e papà, amici e fidanzati.

Per gli appassionati di cucina, le pentole Ballarini e le cocotte Twisted Staub rappresentano la scelta ideale per preparare deliziose ricette con utensili di alta qualità. La linea Murano di Ballarini, che riflette l'impegno costante del brand nell'innovazione tecnologica e di design, offre opzioni come le padelle della linea Salina con rivestimento antiaderente a 7 strati rinforzato con particelle minerali a base dura al titanio.

Pentola Ballarini Firenze

Per coloro che cercano una pentola ideale per una cucina sana e salutare con un tocco natalizio, la linea Caprera in rosso è la scelta perfetta. La cocotte Twisted Staub è invece un regalo imprescindibile per la cottura lenta di stufati e zuppe, un alleato in cucina e un oggetto di design per la tavola.

Per gli amanti del vino, l'apribottiglie automatico Wine Opener Enfinigy di Zwilling è il regalo ideale. Con un solo clic, aprire una bottiglia diventa un'operazione elegante e senza sforzi, permettendo di versare e gustare il vino con facilità.

Per chi preferisce bevande diverse dal vino, come tisane, caffè o thé, o semplicemente vuole riscaldare gli alimenti dei più piccoli, il bollitore Zwilling Pro, disponibile anche nella raffinata variante rose gold, unisce l'utilità a un design che si fa notare in cucina, caratterizzato da un display touchscreen di elevata qualità.

Infine, per coloro che scelgono regali che contribuiscano a ridurre lo spreco alimentare conservando al meglio ingredienti e avanzi delle cene e feste natalizie, i sistemi di conservazione cibi sottovuoto Zwilling Fresh&Save e Zwilling Fresh&Save Cube sono la soluzione perfetta