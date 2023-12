Nella Bruno's Bakery la pasticceria parla italiano

Il piccolo stato americano del New Jersey confina a est con l’Oceano Atlantico, a ovest con la Pennsylvania, a nord con New York, a sud con il Delaware e l’omonima baia. Alla fine del diciannovesimo secolo il New Jersey viene soprannominato The Garden State (Stato Giardino): oggi gran parte dello Stato è ancora molto verde e boscosa e i residenti sono dediti alla tutela del territorio naturale, con un forte interesse verso il giardinaggio, rispecchiato dai molteplici vivai e club dedicati al pollice verde presenti in New Jersey.

La Bruno's Bakery a Freehold

Numerosi i santuari di uccelli, le riserve naturali, i parchi statali e storici. Per non parlare dei vigneti e delle cantine, che offrono splendidi tour. E per chi ama lo shopping e i grandi musei (che comunque nel New Jersey non mancano), la favolosa Manhattan è a circa 20 minuti di treno, che depositerà il viaggiatore a Penn Station.

Nel borgo di Freehold, conosciuto per le sue case di epoca vittoriana e la vasta storia coloniale oltre per essere il luogo dove è cresciuto Bruce Springsteen, al 356 W di Main St., Biagio Settepani, maestro AMPI e da più di quarant’anni pasticcere negli States, di recente ha riaperto con i figli la nuova realtà della sua pasticceria Bruno’s.

Bruno's Bakery una storia di tenacia e ispirazione

«In realtà Bruno’s nasce nel 1973 a Manhattan, nel West Village, con Onofrio Bruno, che dà il nome al locale», ci racconta Biagio Settepani, che nel 1981 rileva la pasticceria e delizia l’intera Manhattan con i suoi dolci di scuola italiana, in particolare i panettoni per cui diventa subito famoso a New York: i suoi clienti sono personaggi famosi come Al Pacino e Jennifer Lopez, ma anche vip e star dello sport e naturalmente i palati fini della Grande Mela. Dopo l’attacco alle Torri Gemelle, che sfiora la pasticceria vicina al Wall Street Center, il Maestro trasferisce il negozio a Staten Island, dove oltre alla pasticceria apre anche un ristorante.

Il maestro AMPI Biagio Settepani

A seguito della pandemia, Biagio Settepani non demorde, lascia Staten Island e riapre l’ultima incarnazione di Bruno’s con il figlio Giuseppe (Joseph) - pasticcere che si è formato con Luigi Biasetto - e la figlia Fina a Freehold, New Jersey: il maestro Settepani ci descrive la nuova Bruno’s Bakery come una classica american bakery di impostazione tradizionale, con caffetteria ma nessuna seduta, una scelta diversa dal locale di Staten Island. E accanto alla pasticceria, c’è un piccolo locale dedito alla gelateria, che i Settepani tengono aperto da aprile a metà novembre.

Alla Bruno's Bakery un’offerta tutta italiana

A Freehold, la nuova Bruno’s Bakery offre una vasta scelta di golosità italiane, insieme a una vetrina dedicata alla colazione. Cassate, tiramisù, caprese, babà, maritozzi, sfogliatelle in due misure diverse (per le feste si trovano anche quelle di frolla insieme ad altri dolci tradizionali come gli struffoli, i mostaccioli, il buccellato e il bossolà bresciano, una specie di ciambella simil-pandoro alla vaniglia, sofficissima), cannoli, code di aragosta, gianduiotti e panettoni, che qui nel newyorkese vanno tutto l’anno.

Il vasto assortimento di dolci della Bruno's Bakery

I dolci italiani sono richiestissimi e, curiosamente, la clientela del New Jersey va pazza per il marzapane. Non mancano le mousse, al mango e al cioccolato le preferite, mono, biscotti e naturalmente cookies. Bruno’s Bakery offre anche un catering 100% dolce, con una selezione di torte e paste che qui si chiama cake flavor o dessert table, oltre alle torte per i matrimoni e le grandi occasioni. I clienti sono locali ma vengono anche da Staten Island e Manhattan. Perché la pasticceria del Maestro Settepani non si dimentica.

Pasticceria Bruno’s Bakery

356 W Main Street - 07728 Freehold, NJ

Tel + 1 (732) 301-5126