STAF59, semplificare il mondo del gelato con macchine ad alte prestazioni

La missione di STAF59 è semplificare la vita dei gelatieri, con impegno quotidiano, costanza e ricerca. Progettano e realizzano macchine ad alte prestazioni, dotate di un'interfaccia user-friendly, facili da utilizzare.

Modalità che mira a semplificare la vita nella produzione di gelato, poiché STAF59 crede che non ci sia aiuto migliore che risolvere con facilità le sfide quotidiane. L'obiettivo finale è consentire ai gelatieri di ottenere un prodotto perfetto con il minimo sforzo.

Il gelato, con la sua cremosità irresistibile e la vasta gamma di sapori, si presenta come un'eccellenza nella ristorazione, un piacere che va oltre la semplice conclusione di un pasto. Nato dalla tradizione artigianale italiana, è diventato un'icona globale, conquistando i palati di gourmand di tutto il mondo.

La ristorazione moderna abbraccia il gelato come un'esperienza gastronomica completa. La sua versatilità permette agli chef di sperimentare con ingredienti freschi e di alta qualità, creando gusti unici che soddisfano i desideri più raffinati.

La presentazione del gelato assume un ruolo fondamentale nell'esperienza gastronomica. Servito con eleganza in coppette artigianali o come componente centrale di dessert sofisticati, si presta a diventare un capolavoro visivo. L'arte di prepararlo, con la sua consistenza vellutata e i colori accattivanti, aggiunge un tocco di classe e raffinatezza a qualsiasi menu.

In più, il gelato si sposa armoniosamente con l'estetica culinaria della sostenibilità. L'utilizzo di ingredienti locali e stagionali nella produzione riflette l'impegno verso pratiche responsabili e la valorizzazione delle risorse del territorio.

Nella ristorazione contemporanea, il gelato non è solo un dessert, ma un'opportunità per offrire un'esperienza multisensoriale. La sua consistenza setosa, i sapori distintivi e la presentazione creativa, lo rendono un elemento essenziale per soddisfare i desideri dei clienti più esigenti, contribuendo a creare ricordi gustativi indimenticabili.

STAF59 è in grado di agevolarti nella realizzazione di tutto questo, offrendoti il migliore processo di produzione: facile, user-friendly, ad altissime prestazioni. Vi aspetta a Sigep dal 20 al 24 gennaio al pad. A5 stand 161

