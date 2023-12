Dream of Italy, la serie tv americana con chef Bottura e Modena protagonisti

La serie tv statunitense "Dream of Italy" dedicherà due episodi, il 5 e il 12 gennaio, a Modena e alla Food Valley dell'Emilia-Romagna. Il programma, che vanta un pubblico di oltre 60 milioni di telespettatori, si concentrerà sullo chef Massimo Bottura e sui progetti della Francescana Family, simboli dell'eccellenza gastronomica della regione nel panorama mondiale. Questa terza edizione della serie esplorerà personaggi italiani di successo e i "luoghi dell'anima", mettendo in risalto le destinazioni più affascinanti in cui vivono. In particolare, la seconda puntata si concentrerà sulla passione per l'Opera e il Belcanto presenti a Modena, città natale di Luciano Pavarotti e Mirella Freni, e in generale in tutta l'Emilia-Romagna

Lo chef Massimo Bottura

«Penso che il pubblico americano - ha commentato la conduttrice del programma, Kathy McCabe - sarà incantato tanto quanto lo sono stata io nello scoprire Modena, una città autentica, dove tutto sembra più vivace, dal cibo, alla luce, alla musica».

"Dream of Italy" con chef Massimo Bottura disponibile in Italia a partire da giugno su YouTube

Le riprese per le due puntate, intitolate "Slow Food, Fast Cars, Big Dreams" per il 5 gennaio e "Modena, Philanthropy and Opera" per il 12 gennaio, sono state effettuate a Modena e nei dintorni durante i mesi di febbraio e maggio. Questi due episodi andranno in onda sul canale nazionale Pbs (Public Broadcasting Service). La stagione poi sarà disponibile in Italia a partire da giugno su YouTube.