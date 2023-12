Riforma dell'Irpef: quello che c'è da sapere per cuochi, camerieri e baristi

Il decreto legislativo che riordina l'Irpef in attuazione della riforma del fisco, approvato dal Consiglio dei ministri, si applicherà anche a cuochi, camerieri e baristi. Ma di cosa si tratta nello specifico? Dal primo gennaio 2024, le aliquote dell'imposta sui redditi delle persone fisiche passeranno da quattro a tre, includendo queste categorie professionali. In particolare, verranno accorpati il primo e secondo scaglione, permettendo così che l'aliquota del 23% si applichi sugli imponibili fino a 28mila euro lordi anziché fino a 15 mila. Le altre due aliquote saranno del 35% per i redditi tra 28mila e 35 mila euro lordi e del 43% per quelli oltre 50mila.

Tutto quello che c'è da sapere per cuochi, camerieri e baristi sulla riforma dell'Irpef

Cuochi, camerieri e baristi: la riforma dell'Irpef sarà finanziata solo per il 2024

La riforma dell'Irpef, poi, sarà finanziata solo per il 2024 (per un totale di 4,3 miliardi di euro) e comporterà un risparmio massimo d'imposta di 260 euro all'anno per redditi compresi tra 28mila e 50mila euro. Tuttavia, al di sopra di questa soglia, lo sconto potrebbe essere azzerato a causa del taglio lineare di 260 euro delle detrazioni, fatte salve quelle per le spese sanitarie.

Che cos'è e come funziona l'Irpef?

L'Irpef, acronimo di Imposta sul reddito delle persone fisiche, è un'imposta progressiva applicata in Italia sul reddito delle persone fisiche. Si calcola in base alle aliquote che aumentano in proporzione al reddito: chi guadagna di più paga una percentuale maggiore. È una delle principali fonti di entrate per lo Stato e serve a finanziare servizi pubblici, infrastrutture e altre spese necessarie per il funzionamento della società.