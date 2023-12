Giblor's, il potere della divisa per distinguersi e lavorare con stile

La divisa è un elemento fondamentale per chi lavora nel mondo della ristorazione. Chef, brigata di cucina e personale di sala devono indossare abiti confortevoli, funzionali e soprattutto rappresentativi del loro lavoro. Ma la scelta della giusta divisa non è solo una questione estetica, ma anche di sicurezza e igiene. Siete pronti a scoprire tutto ciò che c'è da sapere sulla divisa perfetta? Let's go!

La divisa è un elemento fondamentale per chi lavora nel mondo della ristorazione

Innanzitutto la divisa non è solo un abito da lavoro, ma uno strumento che rappresenta l'immagine del ristorante o del locale in cui si lavora: indossare la divisa giusta contribuisce in maniera significativa a creare un ambiente professionale, pulito e organizzato. La scelta della divisa infatti può influire sulla sicurezza del personale e sull'igiene, che è un altro fattore cruciale. Per tutti questi motivi, scegliere la giusta divisa è fondamentale per lavorare in sicurezza e garantire la qualità del servizio, senza mai rinunciare al comfort.

Giblor's, l'importanza di scegliere la divisa giusta

Quando si sceglie la giusta divisa per il proprio lavoro, è importante considerare alcuni fattori, per primo ovviamente il tipo di attività svolta, in base al quale bisogna valutare le performance dei vari tessuti, che devono essere di qualità, resistenti alle macchie e ai lavaggi frequenti. La comodità è un altro aspetto da non sottovalutare: una divisa che non consente ampia libertà di movimento o è poco traspirante, influisce negativamente sul benessere e anche sulla produttività di chi la indossa. Infine, la scelta dello stile deve essere coerente con l'immagine del locale, aspetto che è divenuto via via più importante nel corso degli anni.

Giblor's conosce bene tutte queste dinamiche, e forte di quasi 50 anni di esperienza nel settore, si distingue da sempre per l'attenzione ai dettagli e la qualità dei prodotti: gli investimenti costanti in ricerca e sviluppo, la presenza di un ufficio stile interno, l'utilizzo di tessuti all'avanguardia e di tecnologie innovative fanno delle divise Giblor's capi altamente funzionali, confortevoli e dalla grande personalità. La possibilità di scegliere tra vasta gamma di prodotti per ogni esigenza, dal grembiule all'abbigliamento completo per chef e personale di sala, la cura per i particolari e la possibilità di personalizzare il capo fanno il resto. Scegliere Giblor's significa affidarsi a un marchio di qualità, in grado di soddisfare le esigenze più diverse e di garantire un look professionale e versatile, per ogni esigenza di stile.

Giblor's

Via dei Trasporti 6A/B - 41012 Carpi (Mo)

Tel 059 654602