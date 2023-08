A Verona ci sarà chef Sacchetto al nuovo ristorante Iris a Palazzo Soave

A Verona sboccia un iris. Anzi, meglio dire come a Verona sbocci Iris, il nuovo ristorante all'interno di Palazzo Soave che sarà guidato dallo chef Giacomo Sacchetto. L’insegna di fine dining firmata dal cuoco veronese sarà il primo passo del progetto di riqualificazione di Palazzo Boldieri Malaspina Bottagisio, curato dal Gruppo Soave Property. Partenza prevista per inizio autunno. Tra i menu, un omaggio alla città scaligera. Una cantina storica tra gli scavi archeologici, con 650 etichette e spazi per eventi e degustazioni. Materie prime 100% naturali e selezionate, grazie alla partnership con l’azienda di agricoltura sostenibile Tretener.

Chef Giacomo Sacchetto per l'apertura di Iris a Verona

Iris. Un fiore spontaneo tipico di Verona. Un suono delicato. Un’armonia di colori e profumi. Così si chiamerà il nuovo ristorante di fine dining guidato da Giacomo Sacchetto, che ha trovato casa nel capoluogo scaligero, nel quattrocentesco Palazzo Boldieri Malaspina Bottagisio, prospiciente lo storico Ponte Navi, sul fiume Adige. Qui, all’angolo tra Stradone San Fermo e via Leoni, a pochi passi da Piazza Erbe e dall’Arena e lungo quello che fu il Cardo (letteralmente “cardine”, “punto cardinale”, “polo”) dell’antica città di epoca romana prende forma, appunto, un nuovo polo del gusto e dell’ospitalità.

Il palazzo storico in cui sorgerà Iris

Sacchetto, che lo scorso marzo aveva annunciato la separazione dal Ristorante La Cru (1 Stella Michelin conquistata a un anno dall’apertura, Stella Verde Michelin per la sostenibilità, Tre Cappelli per l’Espresso e Due Forchette per Gambero Rosso), oggi chiuso, si è spostato dalle colline della Valpantena alla città, dove ha lavorato incessantemente al nuovo concept, che s’inserisce nel piano di recupero e riqualificazione di uno dei più prestigiosi edifici del centro, per decenni in stato di abbandono.

Iris a Verona, chef Sacchetto: «3 menu degustazione. Uno dedicato al territorio»

L’esperienza gourmet di Iris Ristorante a Palazzo Soave (anticipazione del re-branding dell’interno complesso) sta prendendo forma a gran ritmo, plasmata dalla filosofia del giovane chef, da sempre imperniata su tre parole d’ordine: concretezza, ricerca, territorialità. «Proprio al nostro territorio e alle sue produzioni agricole e artigianali, rilette in chiave creativa - anticipa chef Sacchetto - sarà dedicato uno dei tre tasting menu della nuova insegna. Gli altri due percorsi degustazione vedranno protagonisti uno l’incontro tra il pescato nostrano e l’orto e l’altro la mia fantasia, con piatti creati all’impronta. Sarà disponibile anche una scelta alla carta. Per i pranzi feriali, inoltre, proporremo un light lunch di due portate più un assaggino salato e uno dolce, che cambieranno ogni settimana. E anche un percorso degustazione smart, composto da quattro portate, a un prezzo piuttosto abbordabile».

La sala interna di Iris

«Iris - dice lo chef a Italia a Tavola - rappresenta per me il passaggio alla maturità professionale e anche personale. Dopo l’esperienza de La Cru, che mi aveva consentito di esplorare e valorizzare un territorio con potenzialità straordinarie, quello della Lessinia, l’opportunità di arrivare a Verona con un progetto di altissimo profilo è il coronamento di un sogno. Da questo palazzo, in uno dei luoghi di maggiore valore storico della città, potrò raccontare tutta la grande tradizione della cucina veronese e veneta, anche attraverso la rilettura degli ingredienti e dei piatti più tipici».

Lo chef all'interno di Palazzo Soave

Iris Verona e il suo orto per una cucina più sostenibile

Una filosofia, quella del locale, improntata anche sull'agricucina, tra le nuove tendenze in crescita della ristorazione italiana (ma non solamente). Un locale che si autorifornisce di verdure e ortaggi in generale: così sarà Iris, forte del suo spazio verde in cui prodursi autonomamente materie prime. «Avremo il nostro orto e le nostre produzioni selezionate e sostenibili - annuncia lo chef - Grazie alla collaborazione con Tretener, azienda attiva in Lessinia, produrremo in maniera naturale frutta, cereali, uova, miele e tanto altro. Valorizzare gli artigiani locali per noi è una missione. Approdando a Verona, potremo creare ancora più opportunità di visibilità e valore per i nostri partner e il territorio».