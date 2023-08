Lo chef Marco Bottega nuovo delegato del Lazio di Euro-Toques Italia

È stata una serata emozionate e ricca di gusto (nel vero senso della parola) quella che si è volta venerdì 11 agosto all’Aminta Resort di Genazzano (Rm), una stella Michelin e stella verde. Serata in cui lo chef del ristorante del resort, Marco Bottega, è stato ufficialmente presentato come delegato della regione Lazio di Euro-Toques Italia, l’associazione fondata da Gualtiero Marchesi e ora presieduta da Enrico Derflingher, chef noto per la sua maestria nella cucina e il suo impegno nel promuovere la cultura culinaria italiana a livello internazionale.

Da sinistra, Giuseppe Tinari, Daniele Chiari, Gianpaolo Schiavo, Marco Bottega, Enrico Derflingher, Sandro Serva, Diego Ottaviani e Alessandro Circiello

Oltre al presidente Derflingher, presenti all’evento molti soci Euro-Toques e diversi personaggi famosi della politica e dello spettacolo, tra cui l’assessore all’agricoltura del Lazio, Giancarlo Righini e gli chef Giuseppe Tinari, una stella Michelin, di Villa Maiella a Guardiagrele (Ch), Daniele Chiari, chef della Royal Protocol hospitality e catering in Arabia Saudita, residente a Riyadh, Gianpaolo Schiavo, patron del Ronco di Garlate (Lc), Sandro Serva del Ristorante La Trota (una stelle Michelin) di Rivodutri (Ri), Diego Ottaviani del Ritz Carlton Guangzhou Cina e il responsabile Media & Public Affairs Fic-Federazione italiana cuochi, Alessandro Circiello.

Il menu della cena di gala all’Aminta Resort

La cena di gala ha portato in tavola tutto il meglio della cucina italiana e non solo. Dopo il benvenuto nel parco con Cremant de Loire Langlois & Chateaux “Extra pear Langlois” ci si è spostati in sala dove gli ospiti hanno degustato: Ricciola marinata in essenza d’Oriente, con pesto di peperoncino verde estivo, olio soffiato di peperone e gel di limone organico, preparata da chef Ottaviani, in abbinamento a Champagne Chassenay d’Arce Cuvèe Première Brut. Poi è stata la volta del celebre Risotto Regina Vittoria di Derflingher accompagnato da Oddero Langhe Riesling 2020. A seguire due piatti di Bottega: Ravioli cacio e pepe, verdurine ed erbe del nostro orto e Roll di pollo ruspante e peperoni, entrambi abbinati a Changhyu Moser XV Helain Mountain Cabernet Sauvignon. Chiude in dolcezza la Zuppa inglese M. B. di Bottega con Vin Santo Tenuta Piccini 2015.

Diego Ottaviani, Enrico Derflingher e Marco Bottega 1/5 Enrico Derflingher, Marco Bottega e Gianpaolo Schiavo 2/5 Enrico Derflingher mentre prepara il Risotto Regina Vittoria 3/5 Marco Bottega, Enrico Derflingher e Gianpaolo Schiavo al lavoro 4/5 Il celebre Risotto Regina Vittoria di Enrico Derflingher 5/5 Previous Next

Derflingher: «Al lavoro per sostenere la cucina laziale e non solo»

«Una meravigliosa serata che si è svolta in questa bellissima struttura con uno scenografico parco sulle colline che guardano Fiuggi – commenta Derflingher – Una location unica per ufficiale la nuova carica di Marco Bottega come delegato del Lazio di Euro-Toques Italia. Sono molto contento di averlo scelto e che abbia accettato questo incarico importante con il quale, sono certo, contribuirà a rilanciare la cultura enogastronomica del Lazio, grazie anche al sostegno dell’assessore all’Agricoltura della Regione che era presente alla cena di gala e con il quale, insieme ad altri politici, siamo già pronti per alte importanti manifestazioni».