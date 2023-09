Covid, l'innalzamento dei casi preoccupa l'Italia. Attenzione alla prevenzione anche in bar e ristoranti

Una nuova diffusione del Covid con conseguente innalzamento dei posti occupati in ospedali e terapie intensive sta preoccupando l'Italia, in particolar modo alla vigilia della riapertura degli istituti scolastici. Se la storia ha insegnato qualcosa, soprattutto al settore Horeca, uno dei più colpiti dalla crisi postpandemica, è l'importanza della prevenzione, che si traduce in primis igienizzazione e pulizia dei locali. Con il nuovo diffondersi del virus, puntualmente ci si ritrova in una situazione di incertezza su procedure da adottare e accorgimenti da tenere. Questo aspetto riguarda molto da vicino anche il mondo dell'ospitalità, essendo un comparto spiccatamente sociale e dunque dove è particolarmente necessaria l'adozione di misure preventive. E ciò vale in particolare anche per i pubblici esercizi e gli alberghi.

L'importanza della sanficiazione degli ambienti come prevenzione alla diffusione del Covid

Dal 5 maggio 2023 è stata dichiarata la fine della fase emergenziale e l’inizio di quella che, per l'appunto, si chiama fase di prevenzione alla diffusione del virus, che tuttavia deve essere ancora deve essere ancora strutturata e organizzata. «Sarebbe davvero incredibile se il nostro Paese si facesse trovare impreparato o sottovalutasse il problema - sottolinea Lorenzo Mattioli, presidente di Confindustria Servizi Hcfs - perché si tratta di una emergenza con la quale ci siamo già misurati e che abbiamo superato grazie allo sforzo di tutti»

L'importanza della prevenzione per gli aumenti dei casi di Covid

Le nuove circolari del Ministero della Salute degli ultimi giorni, che hanno fornito specifiche rispetto ai casi di obbligatorietà dei tamponi e sui comportamenti da tenere, in particolar modo visto il rientro a scuola di milioni di studenti, testimoniano come l’allerta Covid, visti i nuovi contagi, stia assumendo nel nostro Paese proporzioni che devono essere attentamente tenute sotto controllo, incominciando dalle fasi di pulizia, sanificazione e sicurezza di tutti gli ambienti. «Il settore che rappresento, quello delle pulizie e delle sanificazioni, e più in generale quello dei servizi integrati si è rilevato essenziale nel combattere la diffusione del Covid - aggiunge Mattioli - e può svolgere un ruolo fondamentale anche in fase di prevenzione, di cui chiediamo una programmazione e degli indirizzi precisi».