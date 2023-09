Chef Enrico Derflingher porta l'eccellenza culinaria italiana in Croazia

Due culture differenti che si uniscono in un mix perfettamente bilanciato e originale di sapori. É quanto accaduto all'evento "Quattro Mani" diretto da chef Enrico Derflingher, accompagnato dallo chef del ristorante Oxbo, Marinko Topalovic, che ha incantato i presenti con una cena indimenticabile, dove i sapori italiani hanno incontrato la cucina croata in un'esplosione di creatività gastronomica. «Il cibo è un linguaggio universale che abbina persone, un modo di condividere e celebrare le nostre diverse culture", ha affermato con entusiasmo Chef Derflingher. "Sono stato onorato di portare i sapori autentici dell'Italia in Croazia e di condividere questa esperienza culinaria con gli ospiti del Double Tree Hilton di Zagabria. È stata una serata all'insegna della scoperta delle tradizioni gastronomiche italiane»

Chef Enrico Derflingher, accompagnato dallo Chef del ristorante Oxbo, Marinko Topalovic durante la preparazione della cena "Quattro Mani"

La cucina italiana e croata si fondono per una valorizzazione reciproca

L'evento ha ospitato una prestigiosa lista di invitati, tra cui l'ambasciatore italiano in Croazia, Pierfrancesco Sacco, e il Ministro del Turismo e dello Sport della croato, Nikolina Brnjac, che hanno celebrato l'importanza di questi scambi culturali tra nazioni come occasioni fondamentali per rinnovare i buoni rapporti internazionali attravarso il linguaggio universale del cibo. La cena organizzata presso il Double Tree Hilton di Zagabria, sotto la guida del rinomato Chef Enrico Derflingher, non è stata solo un'esperienza unica dal punto di vista culinario, ma allo stesso tempo un'importante opportunità per promuovere i valori culturali e gastronomici di Euro-Toques e annunciare l'inizio del progetto di Euro-Toques Croazia, un capitolo dedicato a promuovere e sostenere la cultura gastronomica croata, nonché a valorizzare il "Made in Italy" attraverso un partenariato unico.Questa associazione avrà l'obiettivo di creare un percorso di valorizzazione e promozione reciproca tra le tradizioni culinarie italiane e croate. L'Associazione, presieduta dallo Chef Derflingher, pianificherà una serie di eventi, nei prossimi mesi, che coinvolgeranno chef, ristoratori e appassionati di cucina da entrambe le nazioni.

Chef Derflingher durante l'mpiattamento al Double Tree Hilton di Zagabria Chef Enrico Derflingher e Chef Marinko Topalovic a colloquio durante la preparazione della cena "A quattro mani" I due Chef di "Quattro Mani" all'opera nell'intento di unire le tradizioni italiane e croate nell'ottica della valorizzazione reciproca

La collabrazione tre Euro-Toques e Croazia

Saranno organizzati workshop, degustazioni e cene tematiche che celebreranno la diversità e la ricchezza delle tradizioni culinarie italiane e croate. «Questo è solo l'inizio di un'entusiasmante collaborazione tra Euro-Toques e la Croazia - ha commentato Chef Derfligher - sono fiero di lavorare a stretto contatto con i talentuosi chef e appassionati di cucina per creare una piattaforma di scambio culturale e culinario. Il Made in Italy e la cultura gastronomica croata si uniranno in un viaggio straordinario». Euro-Toques si distingue come un'associazione di chef a livello europeo dedita alla conservazione e alla promozione della cucina autentica e tradizionale di alta qualità. Il format "Quattro Mani" è stata un'occasione perfetta per rinnovare questo messaggio, suggellandolo anche grazie all'esperienza e alle capacità eccellenti di Chef Derflingher in collaborazione con l'elite dei professionisti della ristorazione locali.