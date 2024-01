Dalla Fipe un progetto di codifica delle competenze dei manager di sala e cucina

Con un’ambiziosa iniziativa la Fipe (Federazione italiana dei pubblici esercizi) vuole perseguire l’obiettivo di valorizzare le competenze manageriali all’interno del settore degli esercizi pubblici. A tal fine la Federazione ha anche stretto una collaborazione con gli Its (Istituti Tecnologici Superiori) del settore turistico, per garantire un approccio integrato tra istituzioni educative e il mondo del lavoro. Il tutto per assicurare la formazione di professionisti altamente qualificati e pronti a rispondere alle sfide del settore.

Dalla Fipe un progetto di codifica delle competenze dei manager di salacucina

Questa iniziativa è parte integrante degli sforzi della Federazione per promuovere lo sviluppo delle competenze fondamentali necessarie per il progresso del comparto, con un particolare focus sulle tematiche di istruzione, formazione e lavoro.

Competenze manageriali di sala e cucina: la codifica del ruolo passa attraverso gli Its

In collaborazione con gli Istituti Tecnologici Superiori (Its) della rete del turismo, la Federazione sta lavorando alla costruzione di un quadro di competenze, definito a livello nazionale, che i manager della sala e della cucina devono possedere. Nell'ambito di questa iniziativa, infatti, gli Istituti Tecnologici Superiori svolgono un ruolo fondamentale. Questi istituti terziari di alta formazione offrono percorsi formativi che rispondono alle esigenze del mercato del lavoro, consentendo agli studenti di acquisire le competenze più richieste dalle imprese. La Fipe, consapevole dell'importanza degli Its nel panorama educativo, ha stretto da un anno un accordo con la rete degli Its del Turismo. Un accordo che mira a implementare programmi di studio mirati all'acquisizione di competenze e professionalità specifiche nel settore dei pubblici esercizi. La collaborazione tra Fipe e gli Its ha l'obiettivo di individuare e definire figure professionali cruciali per il comparto, nonché di sviluppare corsi dedicati che rispondano alle esigenze del settore.

In collaborazione con gli Its della rete del Turismo, la Fipe sta lavorando alla costruzione di un quadro di competenze definito a livello nazionale per i manager della sala e della cucina nel settore dei pubblici esercizi. Questo quadro mira a identificare le competenze chiave necessarie per garantire una gestione efficace e di successo all'interno di questi contesti.

Il ruolo del Gruppo Giovani Imprenditori

All'interno di questo ambizioso progetto, il Gruppo Giovani Imprenditori della Fipe ha assunto un ruolo attivo e protagonista nell'individuazione delle competenze necessarie. La partecipazione attiva di giovani imprenditori contribuisce a garantire che il quadro di competenze nazionale rifletta le dinamiche e le esigenze attuali del settore.