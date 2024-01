Opzione vegan nel menu: una necessità per il futuro dei ristoranti

La ristorazione vegana è un comparto in crescita, con sempre più persone che scelgono una dieta a base vegetale. Molti ristoranti tradizionali stanno anche introducendo opzioni vegane nel loro menu per soddisfare la crescente domanda. Questo significa che anche se non sei vegano, puoi comunque trovare opzioni deliziose e salutari in molti ristoranti. La ristorazione vegana offre una vasta gamma di opzioni deliziose e salutari, che possono essere apprezzate sia dai vegani, che da coloro che cercano di ridurre il consumo di carne e prodotti animali. Bisogna tener conto di questi cambiamenti per non trovarsi in difficoltà, in un prossimo futuro.

La ristorazione vegana è un comparto in crescita

I ristoranti devono prepararsi all'introduzione di menu vegani

Vi è un film documentario su Netflix ,che parla dello studio fatto in America su 21 coppie di gemelli monozigoti, ai quali per otto settimane gli sono state fornite una dieta vegana ad un fratello ed una onnivora bilanciata a l'altro. Lo studio ha dimostrato che alla fine dell'esperimento, il fratello con la dieta vegana aveva migliorato i suoi parametri vitali, riducendo pressione, grasso viscerale e colesterolo cattivo, mentre il fratello con la dieta onnivora rimaneva negli stessi parametri di partenza o aumentava i valori di pressione, grasso viscerale e colesterolo.

Tutte queste informazioni, influenzano ed influenzeranno sempre più la clientela, pertanto, bisogna prepararsi all'introduzione di menu vegani e vegetariani, in tutti i nostri ristoranti. Iniziare a far fare corsi specialistici ai nostri chef, per rendere i menu vegani interessanti quanto un menu onnivoro. Una sfida affrontata e a quanto pare vinta(anche se con molte difficoltà), dall'Even Madison Park di New York, ritenuto il miglior ristorante al mondo, con tre stelle Michelin, che ha deciso di diventare ristorante vegano, era famoso per il” Torchon di foie gras”. Lo chef e proprietario Daniel Humm, dopo la chiusura per il Covid ha deciso di ripartire 100% plant-based. Per farlo ha dovuto lottare e non poco per convincere i suoi collaboratori, mentre i vecchi fornitori, di carne e pesce lo hanno boicottato e si sono rifiutati di consegnargli verdure e prodotti vegani, ma lui non si è fatto intimorire, è andato avanti per la sua strada, ed ha ottenuto le tre stelle ugualmente, facendo fare un viaggio e delle esperienze ai suoi ospiti, che li lascia soddisfatti ed incredibilmente felici.

Non credo che nel giro di pochi anni diventeremo tutti vegani, ma nei giovani questa tendenza è forte, lo vediamo già nei nostri figli ed i nostri nipoti, perciò, bisogna essere pronti ed affrontare le sfide che la clientela ci impone e non farci trovare impreparati.