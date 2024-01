Vincenzo Capuano, nuova apertura a Napoli in piazza Trieste e Trento

A due passi da piazza del Plebiscito e a pochi metri di via Toledo, il nuovo locale firmato Vincenzo Capuano in collaborazione con il suo socio Massimiliano Pennino. Porte aperte dal 21 gennaio. Tanti appassionati di food che navigano sui social forse avranno familiarità con Vincenzo Capuano. Lui, il pizzaiolo star di Instagram e TikTok (oltre a un popolato canale YouTube) intrattiene i suoi follower con reel e brevi clip in cui prepara la pizza, presenta le sue novità, si mostra nelle vesti di pizzaiolo dietro al suo bancone al grido di "Jamme ja" (e non poteva essere altrimenti date le sue origini partenopee).

Vincenzo Capuano, nuovo locale nel cuore di Napoli

Già con alcuni punti vendita all'attivo tra Italia e Germania, Capuano si appresta ad aprire una nuova pizzeria nella sua Napoli (dove è già presente in piazza Vittoria), nella strategica piazza Trieste e Trento. Congiunzione delle popolate via Toledo e via Chiaia, a due passi da piazza del Plebiscito, la nuova location di Capuano è nel mezzo di un grande flusso turistico che in buona parte dell'anno caratterizza Napoli. Fissata e già annunciata la data di apertura, il prossimo 21 gennaio. E una gradita sorpresa attenderà tutti coloro che saranno presenti all'inaugurazione.

Capuano, nuova apertura e pizza gratis per l'inaugurazione

La "pizza contemporanea" di Capuano troverà casa in un suggestivo palazzo del '700, a due passi dal celebre teatro San Carlo. Con i circa 100 posti a sedere, la pizzeria sarà presto oggetto di grande affluenza, considerando le fiumane di turisti, gli amanti dello shopping e gli spettatori che frequentano il Teatro San Carlo. In primavera, è prevista l'aggiunta di un dehors, rispondendo alle nuove normative e offrendo un'esperienza culinaria all'aperto. L'inaugurazione è prevista per domenica 21 gennaio alle ore 18, e come è consuetudine di Capuano, sarà caratterizzata da una degustazione gratuita di pizza per tutti i curiosi e gli appassionati del suo stile e dei suoi impasti sempre a base di farine Mulino Caputo. All'interno del locale, assieme allo stile minimale degli arredi, immancabili le immagini che omaggiano Diego Maradona.

Piazza Trieste e Trento a Napoli

«Vi aspetto domenica 21 gennaio dalle 18 in Piazza Trieste e Trento - ha scritto Capuano sui social - io e nonno enzo vogliamo farvi assaggiare gratis la nostra pizza, offrirvi un po’ di pasta e patate e per i primi 50 amici e clienti ci sono dei bellissimi regali firmati Vincenzo Capuano vi aspettiamo per vivere insieme questo sogno napoletano».