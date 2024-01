Gestor, fatturato record nel 2023. Il presidente Moresco: «Ora aumentiamo i servizi»

Un 2023 da incorniciare per Gestor, gruppo d'acquisto trentino dell'Horeca costituito nel 1998 per selezionare fornitori e contrattare le condizioni più vantaggiose sul mercato per i propri soci, che in occasione del 25esimo anno di attività ha raggiunto un nuovo record di fatturato, alzando il giro d'affari dai 48 milioni di euro dell'anno precedente ai 61,4. Un "regalo" indimenticabile per l'azienda che ad oggi conta circa 480 soci, di cui il 35% opera fuori dalla regione.

Un 2023 da record per Gestor, gruppo d'acquisto trentino dell'Horeca

Moresco (Gestor): «Siamo partiti in 12. Oggi abbiamo 480 soci»

Un successo che è stato più che apprezzato dal presidente Danilo Moresco, intervistato per l'occasione da Italia a Tavola: «Abbiamo festeggiato l'anniversario a novembre a Villa del Garda. Sono 25 anni che sono passati in un baleno. Siamo partiti in 12 e abbiamo trasformato questo gruppo in una cooperativa d'acquisto, fino ad arrivare a quasi 480 associati. Oggi i nostri soci sono più alberghi che ristoranti, anche se abbiamo iniziato con i ristoratori del Trentino. Siamo arrivati a 61,4 milioni di euro di fatturato e siamo diventati una cooperativa molto importante».

Gestor, arginati i danni di inflazione e guerre

Un fatturato da record che è poi riuscito a resistere al peso dell'inflazione e ad arginare i danni provocati dalle guerre tra Russia e Ucraina e Israele e Palestina.

Danilo Moresco, presidente di Gestor

«Le due guerre ovviamente un po' di panico e paura ce l'hanno data, perché sono eventi tragici che causano gravissimi danni, anche all'economia. Osservando i fatturati mese per mese, però, ci siamo accorti che stavamo registrando continuamente dati sbalorditivi, sempre più in crescita. La nostra forza è quella di ottenere buonissimi prezzi dai fornitori e inoltre garantiamo i pagamenti alla data della firma del contratto, non un'ora in più e non un'ora in meno. E parliamo di contratti molto importanti, da milioni di euro».

Gestor, quali sono gli obiettivi per il 2024?

E per il 2024 Moresco ha fissato gli obiettivi: «Vogliamo garantire dei servizi sempre più professionali, ma non all'estero, che in questo momento non ci interessa. Per l'esterno pensiamo al Garda veneto, al Garda meridionale, a Sirmione e a Peschiera. L'attenzione, per il 2024, è concentrata sul seguire bene gli attuali nostri soci e aumentare i servizi nel lago di Garda».

Espandersi mantenendo l'equilibrio o cercando di aumentare il numero di associati? «Vogliamo bene ai nostri soci, ma non possiamo dire di no all'ingresso di nuove persone» ha concluso il presidente.

Gestor

Via Kufstein 23 - 38121 Trento

Tel 0461 826506