 Martina Bonci bartender dell'anno per Compagnia dei Caraibi e Rum Diplomático

È Martina Bonci del Giardino 25 di Firenze ad aggiudicarsi il titolo di “Bartender dell'Anno” promosso da Compagnia dei Caraibi, in collaborazione con Rum Diplomático. Da settembre 2021, Martina Bonci ricopre il ruolo di bar manager del caffé e cocktail bar di Gucci a Firenze. Qui, ha portato la sua visione e il suo know-how: nella drink list di Giardino 25 si ritrovano una selezione di cocktail colorati ed equilibrati, caratterizzati da inventiva e ingredienti di alta qualità, in grado di riflettere i valori della Maison. Sul podio anche Dario Tortorella de L'Antiquario di Napoli e Vincenzo Pagliara del Laboratorio Folkloristico di Pomigliano d'Arco (Na).

Martina Bonci di Giardino 25 (Gucci Firenze) è Bartender dell’Anno per Compagnia dei Caraibi - Rum Diplomático

La premiazione al Barawards Gala Night Party

Le premiazioni sono andate in scena ieri, lunedì 15 gennaio, nel contesto del Barawards Gala Night Party, serata promossa da Bargiornale, Dolcegiornale, Hotel Domani e Ristoranti che ha visto protagoniste le eccellenze dell'ospitalità italiana, all'Alcatraz di Milano. L'edizione 2023 ha visto venti categorie premiate, tra locali e professionisti, cui si sono aggiunti i prodotti e servizi del Premio Innovazione. Un riconoscimento speciale che premia la professionalità e l'eccellenza nei cocktail bar italiani in una serata che ha visto la partecipazione, in qualità di sponsor, di Rum Diplomático, in collaborazione con Compagnia dei Caraibi.

Oltre all'assegnazione del premio, Rum Diplomático è stato presente con un corner bar brandizzato gestito da Marco Giovani, vincitore dell'ultima edizione di Artisans of Taste, che ha firmato la drink list con tre inedite ricette. Il premio “Bartender dell'Anno” conferma l'impegno di Rum Diplomático e Compagnia dei Caraibi nella ricerca, formazione e supporto della mixology di alto livello. L'iniziativa è promossa da Compagnia dei Caraibi in collaborazione con Rum Diplomàtico.