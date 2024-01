“Hotel Le Agavi” di Positano, Roberto Allocca è il nuovo executive chef

Il talentuoso chef stellato Roberto Allocca, originario di Napoli maavellinese d'adozione, ha abbracciato con entusiasmo la sua nuova avventura come Executive chef presso l'Hotel Le Agavi di Positano (Sa), dove supervisiona i ristoranti La Serra e Remmese. Nato nel 1980, Allocca porta con sé una grande passione per la cucina mediterranea, arricchendola con un tocco personale di estro e originalità.

Roberto Allocca nuovo Executive chef a Le Agavi di Positano (Sa)

Chi è Roberto Allocca, nuovo chef presso l'Hotel Le Agavi a Positano

Fin dall'infanzia affascinato dal mondo della cucina, Allocca si è approcciato ai fornelli all'età di soli 9 anni. La sua carriera professionale ha preso slancio nel 2001, quando si è unito allo chef Enrico Derflingher presso La Terrazza dell'Hotel Eden di Roma, locale insignito di una Stella Michelin. Nel 2003, Alfonso Iaccarino, chef del rinomato Don Alfonso 1890, lo ha scelto come capo partita e successivamente come sous-chef nel ristorante due stelle Michelin.

Dettaglio della terrazza dell'hotel

Il percorso culinario di Allocca ha toccato l'apice nel 2011 presso il Marennà, il ristorante stellato della cantina Feudi di San Gregorio, dove ha trascorso sette anni e ha ottenuto il riconoscimento di Miglior chef emergente della Campania, del Sud Italia e dell'intera nazione. Nel 2014, come Executive chef al Boutique Hotel Relais Blu di Massa Lubrense, ha conquistato la sua prima stella Michelin.

Roberto Allocca e l'arrivo a Positano

Dopo un periodo di quattro anni al Marennà, Allocca ha intrapreso una nuova sfida nel cuore di Positano, approdando all'Hotel Le Agavi. Questo nuovo capitolo rappresenta un connubio perfetto con la costante ricerca di eccellenza nel campo dell'ospitalità, una filosofia che ha caratterizzato l'Hotel Le Agavi sin dalla sua fondazione nel 1982, grazie all'intelligente visione dell'avvocato e imprenditore Aldo Capilongo. «Lieto di cominciare questa grande avventura - spiega Allocca - la mia proposta culinaria per Le Agavi è fatta di un perfetto equilibro fra tradizione, innovazione, creatività e territorio con le sue ottime materie prime, per trasmettere all’ospite un pizzico di curiosità, che a tavola non deve mancare». Prodotti iconici come la pasta di Gragnano, la mozzarella di bufala, il pomodoro di San Marzano e i friarielli sono fondamentali nel suo repertorio, testimoniando il rispetto per la storia e la tradizione.