Firenze piange Marcello Pugi, nome storico della schiacciata all'olio

Triste inizio di 2024 per la città di Firenze. Il capoluogo toscano infatti dice addio a uno dei nomi più storici della tipica schiacciata locale: Marcello Pugi, infatti, è scomparso all'età di 90 anni (funerali in programma nel pomeriggio di oggi, martedì 2 gennaio).

Marcello Pugi, il re della schiacciata all'olio scompare all'età di 90 anni

La serranda tirata giù e un cartello di lutto: così si presenta oggi il forno Pugi, uno dei simboli gastronomici di Firenze, che ha perso il suo storico titolare. La notizia della sua scomparsa ha gettato un'ombra di tristezza sulla fine del 2023, portando la città a dire addio a uno dei protagonisti indiscussi delle tavole fiorentine. Il forno Pugi, con quasi un secolo di storia alle spalle, ha deliziato i palati dei fiorentini con prodotti da forno di alta qualità, rendendosi un'icona culinaria tanto amata da locali e turisti. Quello di Marcello Pugi è stato per decenni uno dei nomi di riferimento per quanto riguarda una delle preparazioni più famose di Firenze, al punto da essere conosciuto come il "re della schiacciata con l'olio".

Marcello Pugi, quasi 70 anni di storia fiorentina

La tradizione del forno Pugi ha radici che affondano in quasi un secolo di storia. Bisogna risalire al lontano 1925 quando il padre di Marcello, Lorenzo, aprì l'attività. Dopo la scomparsa del genitore, nel 1951, Marcello prese in mano le redini dell'azienda di famiglia e ne continuò la tradizione. Suo fratello Gianfranco, scelse una strada parallela aprendo un altro panificio in Via Doni, anch'esso a nome Pugi. La famiglia Pugi ha mantenuto salda la propria eredità, con il figlio di Marcello, Lorenzo, che ha aperto un altro negozio in Piazza San Marco, portando avanti la passione e la maestria nell'arte della panificazione. Di fatto tre generazioni nel segno della continuità di una tradizione quasi secolare.

Il prodotto più celebre del forno Pugi rimane la schiacciata all'olio, la cui ricetta, nata negli anni settanta, è considerata la più deliziosa di tutta Firenze. Marcello Pugi ha incarnato la dedizione alla tradizione culinaria della città, portando avanti un patrimonio gastronomico che ha lasciato un'impronta indelebile nei cuori e nei palati dei fiorentini. I funerali del "re delle schiacciate" si terranno oggi, 2 gennaio, alle 15.30, segnando la conclusione di un'epoca culinaria a Firenze. La città saluta con gratitudine e commozione un uomo che ha contribuito a rendere indimenticabili le esperienze gastronomiche di generazioni di fiorentini e visitatori.