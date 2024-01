Lady Drink 2024: chi sarà la migliore barlady?

Fervono i preparativi per Lady drink 2024, 27a edizione del contest che vedrà confrontarsi le barlady italiane e internazionali al Savoy beach Hotel & Thermal Spa di Bibione (Venezia), lunedì 11 marzo. Novità di quest’anno, i giudici saranno chiamati a decretare le vincitrici in quattro categorie: “Lady Drink International”, “After Dinner Italia”, “Long Drink Italia” e “Pre Dinner Italia”. Non sarà quindi prevista una finalissima tra le vincitrici di ogni categoria, come quella vinta lo scorso anno da Deborah Santoro (la stessa che, a commento del premio, ha sottolineato come le donne, nel settore, debbano «lavorare il triplo degli uomini per ottenere risultati».

Barlady: una professione in crescita, celebrata dal concorso Lady drink 2024

Il regolamento di Lady Drink 2024

Le performance inizieranno alle 14 per proseguire sino alle 18.30, orario della premiazione delle prime tre classificate di Lady Drink International e delle prime di ogni categoria riservate alle italiane. Lady drink è organizzato da Danilo Bellucci, nome noto delle Public relation che vanta collaborazioni con grandi aziende internazionali. Quello in programma a Bibione è l’evento di riferimento nazionale per le professioniste della bar industry, apertosi nelle ultime edizioni anche alle partecipazioni di “lady drink” dall’estero. Un altro elemento che decreta lo spessore della manifestazione, capace di costituire il barometro del livello di interesse ormai raggiunto dalla mixology, in Italia.

Le concorrenti, tutte Barlady professioniste, dovranno presentare una ricetta che soddisfi i criteri della categoria “long drink”, “after dinner” o pre dinner. La creazione deve essere originale e riprodotta in 4 drink decorati: tre per i giudici e uno per la fotografia. Il cocktail deve essere composto da un massimo di 7 ingredienti, escluse le decorazioni, e dovranno essere presentati scegliendo uno tra i bicchieri messi a disposizione. I drink possono essere serviti lisci o su ghiaccio in cubetti, frantumato o tritato. Tra tutte le ricette ricevute online entro il 15 gennaio scorso, sono state selezionate quelle che concorreranno alla gara dell’11 marzo, in base ai criteri stabiliti dal Comitato "Lady drink 2024": equilibrio degli ingredienti, originalità degli abbinamenti, innovazione e creatività.