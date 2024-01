Lollobrigida: a breve la "legge Massari" per riconoscere cuochi e pasticceri

Parte dal Sigep di Rimini la fase finale dell'iter per l'approvazione del disegno di legge che istituisce la figura di 'Maestro dell'arte della cucina italiana', che il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida ha ribattezzato 'legge Massari', in onore del maestro pasticcere, che con lui ha partecipato a un'iniziativa di Ismea per la promozione della frutta a guscio. Il provvedimento riconoscerà i mestieri di pasticcere, chef e artigiano del cibo al pari di quanto avviene già in altri Paesi.

Si tratta di una svolta epocale per il mondo dell'enogastronomia italiana che da tempo attende il riconoscimento della professione per chi si occupa di Cucina. Una battaglia da tempo sistenuta dall Fic (Federazione italiana cuochi) con il pieno sostegno di Italia a Tavola. Una novità che permetterà di mettere un po' di ordine anche a livello di formazione e delle troppe iniziative che propongono corsi per diventare professionisti, quando la legge non prevede questa figura....

«In Italia non è mai stata coniata ufficialmente la definizione di un mestiere - ha spiegato il Maestro Massari nel corso dell’incontro presso lo stand ISMEA -. C’è una differenza sostanziale tra il professionista e l’artigiano che con l’intelligenza delle mani è in grado di dar vita a prodotti belli e buoni. Questa legge ci equipara ad altre Nazioni, partendo oggi dal cibo, ma con l’auspicio che possa allargarsi man mano a tanti altri mestieri d’eccellenza».

«La chiamiamo "Legge Massari" proprio per riconoscerne a pieno titolo la paternità al Maestro - ha sottolineato il Ministro Lollobrigida - offriamo a Iginio Massari la guida della commissione che sarà incaricata di giudicare tecnicamente la qualità dei Maestri meritevoli del riconoscimento di "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana". A lui va il nostro ringraziamento per l'azione propulsiva e promozionale del cibo italiano nel mondo, di cui è un Ambasciatore senza pari. Proprio un anno fa avevamo preso un impegno con il maestro Massari qui al Sigep di portare in Parlamento una norma che riconoscesse al Governo italiano la possibilità di dare un attestato ai nostri Maestri di cucina che fosse italiano, progetto ispirato proprio da Massari». Un provvedimento che darà dignità ad alcune professioni così come avviene in Francia, Belgio e Spagna.

Molte iniziative al Sigep per promuovere la "frutta a guscio"

Nello stand del Masaf è stato poi presentato il ricco programma di masterclass con degustazioni, condotte da rinomati maestri pasticcieri a livello internazionale, tra cui anche i due campioni del mondo di pasticceria e zucchero artistico, che scandiranno le giornate di manifestazione. Le protagoniste assolute delle creazioni dell'arte pasticcera, gelatiera e cioccolatiera sono noci, nocciole, castagne, mandorle, pistacchi e carrube rigorosamente di provenienza nazionale, autentiche gemme culinarie che custodiscono nel loro guscio la storia di coltivazioni millenarie e quella ricchezza e varietà che solo l’Italia sa esprimere.

Frutta col guscio al centro della pasticceria italiana

Insieme ai maestri pasticcieri, le masterclass vedono la partecipazione attiva delle 13 OP di frutta in guscio che hanno a disposizione appositi desk nell'area espositiva per promuovere le proprie produzioni e organizzare incontri BtoB, contribuendo così a consolidare l'importanza del settore. All’interno dello stand si è tenuto un talk con il Ministro, il re della pasticceria italiana Iginio Massari, l’On. Giangiacomo Calovini e il Commissario ISMEA Livio Proietti.

Gelato WORLD CUP 2024: conclusa la prima giornata fra creatività e tecnica

Se pre al Sigep si è conclusa la prima giornata della Gelato World Cup, il campionato del mondo dedicato alla gelateria organizzato da Gelato e Cultura e Italian Exhibition Group, con la partnership di World Association of Chefs' Societies (Worldchefs). Tre prove costituiscono questo campionato mondiale, giunto alla sua decima edizione: Vaschetta decorata, Torta gelato, Scultura di ghiaccio.

Il campionato, come da tradizione, è iniziato con la vaschetta gelato, impreziosita dalle varie guarnizioni, la fantasia e l'alta qualità del gelato. Si è proseguito con le sculture di ghiaccio, scolpite con grande maestria, fino alla torta gelato, dove entrambe le figure in gara – pasticcere e gelatiere - devono rispettare tempi precisi per la degustazione e il taglio.

Al Sigep 2024 proseguono le gare dei pasticceri, qui una scultura di ghiaccio

Le regole di quest’anno sono ancora più precise, con una giuria internazionale che valuta il gusto e una di team manager a giudicare l’aspetto artistico. La giuria internazionale è composta da cinque membri della World Association of Chefs' Societies (Worldchefs): il presidente Carlo Sauber (Lussemburgo), Ljubica Komlenic (Italia/Serbia), Gilles Renusson (USA, Francia), Ann Brown (Scozia), Brendan Hill (Australia). Le squadre in gara provengono da Argentina, Brasile, Cina, Corea del Sud, Germania, Italia, Perù, Singapore, Taipei cinese, Ungheria e Messico. È possibile seguire la gara in streaming attraverso l'App disponibile su www.sigep.it.