Campari Bartender Competition in arrivo: come funziona e cosa si vince

Da oggi, giovedì 25 gennaio, si aprono le iscrizioni alla Campari Bartender Competition, l'esclusiva competizione organizzata da Campari Academy - centro di formazione e sperimentazione di Campari Group rivolto all'universo della mixology. Il tema di quest'anno, l'edizione che celebra i dieci anni dalla sua nascita, consisterà nell'ispirarsi alle passate edizioni e ai cocktail più iconici che le hanno caratterizzate, per dar vita ad una ricetta originale e a una nuova creazione con Campari come assoluto protagonista. Gli sfidanti avranno l'occasione di dare spazio al proprio spirito creativo e interpretare la mixology con la propria voce.

Aperte le iscrizioni alla Campari Bartender Competition

Come funziona la Campari Bartender Competition?

L'attesissima competizione si apre con le iscrizioni online, sino all'11 marzo, per poi proseguire con la fase di audizioni live; la fase finale di selezione avverrà ad aprile, con una tappa di quattro giornate a Milano e a Roma. In 120, da tutto lo Stivale, affronteranno una giuria di esperti del settore e saranno valutati secondo criteri tecnici e di comunicazione; tra questi professionisti solo i 15 più meritevoli rimarranno in gara.

I bartender che riusciranno a superare tutte le sfide verranno valutati anche all'interno del loro spazio, il cocktail bar. In particolare, saranno messe alla prova la loro arte nella hospitality, il servizio, lo stile e la capacità di improvvisazione. Sotto i riflettori dei giudici non ci saranno solo l'esperienza, la maestria nell'arte della mixology e la vena creativa dei concorrenti, ma anche l'abilità nel dimostrare unicità e carattere, come tratti distintivi della loro professionalità, nel reinterpretare la passione e l'iconicità di Campari e di Campari Academy con le loro creazioni.

Campari Bartender Competition: cosa si vince?

Solo 10 di loro accederanno alle semifinali, per poi aggiudicarsi il podio. Il vincitore conquisterà il prestigioso titolo di “Campari Bartender of the Year 2024”, riconosciuto in tutto il mondo e trampolino di lancio per la carriera. La competizione, infatti, mette in palio un percorso di formazione in collaborazione con Campari Academy davvero unico e della durata di un anno, che comprende un master di specializzazione sul brand Campari, un tour di guest bartending e altre attività, nei migliori locali italiani ed esteri.