Pasquale Damiano, patron de “I Damiano Pizza Concept”, astro nascente del mondo pizza, con il suo motto “la felicità sa di pizza”, ha regalato una mattinata ricca di emozioni a diversi ragazzi con disabilità e agli alunni dell'Istituto comprensivo 2 “Alfredo Panzini” di Castellammare di Stabia, nel corso di una masterclass dedicata all'arte del pizzaiolo napoletano, di cui la pizza napoletana è il prodotto tangibile, dichiarata dall'Unesco come patrimonio immateriale dell'umanità. Pasquale Damiano, poi, sarà “ambasciatore di felicità” anche durante il 74° Festival di Sanremo dal 6 al 10 febbraio 2024: il patron de “I Damiano Pizza Concept”, infatti, sarà pizzaiolo ufficiale dell'Arena del Gusto di Casa Sanremo.

Pasquale Damiano, pizzaiolo ufficiale dell'Arena del Gusto di Casa Sanremo

Pasquale Damiano porta il sapore della felicità nella Città dei Fiori, in occasione dell'evento più seguito dell'anno, per raccontare l'eccellenza dei suoi prodotti a chi vive in presenza la settimana sanremese, esaltandone i cinque sensi nel corso di momenti di degustazione tesi a valorizzare l'arte della pizza.

Gli insegnamenti di Pasquale Damiano ai ragazzi dell'IC 2 Panzini

Accolto dalla dirigente scolastica Donatella Ambrosio e da Emanuele “Manu Food” Cuomo, ha subito carpito l'attenzione dei circa trenta ragazzi presenti nella “Cucina del Cuore” dell'IC 2 Panzini, i quali con entusiasmo e partecipazione hanno potuto apprendere dal giovane maestro pizzaiolo le nozioni basilari dell'arte del pizzaiolo. Nel corso della speciale lezione, Damiano ha insegnato ai ragazzi presenti come “ammaccare” e come “guarnire” il proprio panetto di pizza, facendo in modo che ognuno potesse realizzare con le proprie mani una gustosa margherita.

Pasquale Damiano durante la masterclass all'IC 2 Panzini

L'iniziativa, fortemente voluta dalla dirigente scolastica, è stata organizzata in collaborazione con Emanuele Cuomo, noto come Manu Food e fondatore della “Cucina del Cuore”, il laboratorio enogastronomico dell'IC 2 Panzini, che persegue l'obiettivo di combattere la dispersione scolastica, mediante una serie di progetti formativi e sociali.