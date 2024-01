Lo chef Fabrizio Mellino omaggiato al Sorrento Film & Food Festival

Il Sorrento Film & Food Festival ha dato il via alla sua seconda edizione all'insegna del glamour e intrattenimento, portando sul palco del cinema teatro Armida il regista italo-americano Bobby Moresco, vincitore di un premio Oscar per "Crash", l'iconica attrice e cantante Lina Sastri, e lo chef Fabrizio Mellino, recentemente insignito delle tre stelle Michelin.

Fabrizio Mellino, chef del tre stelle Quattro Passi

L'evento di Capodanno è stato inaugurato con eleganza dal sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, che ha introdotto i protagonisti della serata: i due maestri del mondo dello spettacolo, Lina Sastri e Bobby Moresco, insieme al giovane talento culinario Fabrizio Mellino. Il Gran Gala d'apertura, promosso dall'associazione The Artists Club Italia sotto la guida della presidente Antonella Cocco, ha visto anche la partecipazione della cantante e produttrice Valeria Altobelli e dell'attore Andrea Scarduzio.

Anche Fabrizio Mellino tra i premiati al Sorrento Film & Food Fest

Il punto culminante della serata è stata la performance artistica di Lina Sastri, "leggenda" della cultura partenopea nel mondo. Pascal Vicedomini, produttore e giornalista, è stato onorato con il prestigioso Premio speciale "IASC 2024" dell'Institute for Advanced Studies and Cooperation, consegnato dal Presidente Prof Gabriele Pao Pei Andreoli. Il premio è stato conferito a Vicedomini in riconoscimento del suo impatto etico e sociale nella sua carriera professionale.

Al Sorrento Film & Food Festival cinema e cibo si mixano

Il Sorrento Film & Food Festival, patrocinato dall’Assemblea Parlamentare del Mediterraneo e sostenuto dalla Città Metropolitana di Napoli, la Regione Campania (Scabec) e il Comune di Sorrento, offre un mix unico di proiezioni di film, documentari e cortometraggi che fondono l'arte cinematografica con l'enogastronomia. La manifestazione vede la partecipazione di filmmakers internazionali, arrivati attraverso la piattaforma digitale Filmfreeway.com, e include conferenze stampa, incontri e momenti di "meet and greet" con il pubblico.

Tra gli illustri ospiti del Gran Gala, presieduto dagli attori Daniel McVicar e Luca Riemma, figurano personalità del calibro di Edoardo Costa, Mike Markoff, Vincent Riotta, i registi Peter Webber e Mike Figgis, insieme alla talentuosa musicista Rosey Chan e Francesca Bergesio, Miss Italia 2023.

Il Sorrento Film & Food Festival si protrarrà fino alla Befana, offrendo proiezioni gratuite e ulteriori incontri con star di fama internazionale. Il Gran Gala Film & Food finale è atteso con grande attesa il prossimo 5 gennaio, promettendo di chiudere l'evento con uno spettacolo indimenticabile.