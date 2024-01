Lo chef Angelo Biscotti alle Olimpiadi della cucina a Stoccarda

Dal 2 al 7 febbraio Stoccarda ospita le prestigiose Olimpiadi di Cucina, una competizione che riunisce chef e federazioni da tutto il mondo. La Nazionale italiana cuochi è pronta a brillare in questa sfida, cercando di aggiudicarsi un posto sul podio. Presente anche l'executive chef Angelo Biscotti del Lisander Fine Dining Restaurant, dell'Hotel Promessi Sposi di Malgrate (Lc) membro del direttivo della nazionale, determinato a rappresentare l'eccellenza gastronomica del nostro paese in questa manifestazione internazionale.

Chef Angelo Biscotti

Angelo Biscotti in gara alle Olimpiadi della Cucina

«Mi sento molto orgoglioso di far parte di questo talentuoso team e di rappresentare l'eccellenza gastronomica nel mondo. Vedere all'opera chef da ogni parte del mondo è entusiasmante, c'è sempre qualcosa da scoprire e imparare» afferma» ha detto Biscotti.

Il ristorante dell'Hotel Promessi Sposi, nato nell'aprile del 2023, si distingue per offrire un'esperienza di alta qualità, combinando ingredienti freschi e di prima qualità; la cucina dello chef Biscotti è famosa per creatività e raffinatezza, offrendo piatti che sposano tradizione e innovazione.

Come sono le Olimpiadi della Cucina di Stoccarda

La squadra italiana affronterà, a Stoccarda, due programmi distinti durante l'evento, come la preparazione di un menu a 3 portate (antipasto, piatto principale e dessert) per 110 persone e uno chef table, ovvero un menu degustazione composto da un programma di finger food (2 caldi e 2 freddi), un piatto festivo con contorni, un piatto vegano, un main course, un dessert e per concludere 3 tipologie di petit four per 12. Le Olimpiadi della Cucina di Stoccarda metteranno alla prova le abilità del team italiano per dimostrare la loro creatività e maestria nell'arte a tavola a livello internazionale.